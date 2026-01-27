IKEA z zaskakującym ruchem? Szwedzki gigant sugeruje wielki crossover z Animal Crossing

IKEA Francja praktycznie potwierdziła współpracę z Nintendo.

Choć od premiery Animal Crossing: New Horizons minęło już kilka lat, Nintendo nie pozwala nam zapomnieć o swojej „symulacji życia na wyspie”. Niedawna aktualizacja do wersji 3.0, przywróciła tysiące graczy do ich cyfrowych ogródków, a teraz wygląda na to, że czeka nas kolejna gratka dla fanów urządzania wnętrz. Animal Crossing: New Horizons – collab z IKEA? Sprawa zaczęła się od TikToka opublikowanego przez francuski oddział IKEA. Materiał wideo jest krótki, ale dla fanów Nintendo – aż nadto wymowny. Widzimy na nim spadający listek, który jest niemal identyczny z tym z logotypu Animal Crossing. Po kliknięciu w niego, na ekranie pojawiają się ikony mebli IKEA, które możemy wybierać niczym z menu gry.

Najlepszy jest jednak podpis pod filmem: „Nadal nie przyjmujemy dzwonków przy kasie”. To oczywiste mrugnięcie okiem do graczy – Bells (Dzwonki) to przecież waluta, którą płacimy Tomowi Nookowi za każde kolejne powiększenie domu i każdą nową kanapę. Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, pod klipem widnieje hashtag #animalcrossing.

GramTV przedstawia:

Współpraca giganta meblowego z branżą gier to nie nowość. Starsi gracze na pewno pamiętają pakiet akcesoriów do The Sims 2, który wprowadził meble IKEA do świata Simów. Z kolei najnowsza aktualizacja New Horizons pokazała, że Nintendo jest otwarte na licencjonowane przedmioty. Możemy spodziewać się wirtualnych odpowiedników realnych mebli: Szafy PAX, fotele POÄNG czy regały KALLAX w wersji 2D/3D. Mogą pojawić się także schematy DIY: Być może będziemy musieli „skręcić” te meble przy stole warsztatowym. Niewykluczony jest także pewnego rodzaju event. Na oficjalne potwierdzenie wciąż czekamy, ale przy tak jasnych sugestiach ze strony IKEI, ogłoszenie wydaje się tylko kwestią czasu. Przypomnijmy, że Animal Crossing: New Horizons pojawiło się na konsoli Nintendo Switch.