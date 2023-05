Forspoken: In Tanta We Trust na zwiastunie. Wkrótce premiera fabularnego DLC

Już pod koniec marca poznaliśmy dokładną datę premiery Forspoken: In Tanta We Trust, czyli fabularnego DLC do wydanej na początku bieżącego roku produkcji studia Luminous Productions. Wspomniany dodatek zbliża się wielkimi krokami, dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że w sieci pojawił się zwiastun rozszerzenia.

Nowy zwiastun Forspoken: In Tanta We Trust przypomina o premierze fabularnego dodatku

W najnowszym materiale promocyjnym Forspoken: In Tanta We Trust nie zabrakło fragmentów rozgrywki. Zainteresowani mogą więc sprawdzić, jak nadchodzące DLC prezentuje się w akcji. Dodatek wprowadzi bowiem m.in. nowe zaklęcia i pozwoli rozszerzyć parkourowe umiejętności Frey. Zwiastun znajdziecie na dole wiadomości.



Akcja Forspoken: In Tanta We Trust rozgrywa się 25 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w podstawowej wersji. Dzięki nadchodzącemu rozszerzeniu Frey będzie mogła wziąć udział w legendarnej bitwie, przez którą Athia została ostatecznie zniszczona. Premiera dodatku zaplanowana jest na 26 maja 2023 roku.



Na koniec przypomnijmy, że Forspoken dostępne jest wyłącznie na PC i PlayStation 5. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia Luminous Productions, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Forspoken – najlepsze z najgorszych, najgorsze z najlepszych.