Forspoken: In Tanta We Trust z datą premiery. Fabularne DLC będzie prequelem

Dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że Forspoken kosztowało prawdziwy majątek. Niestety produkcja nie spełniła oczekiwań wydawcy, przez co studio Luminous Productions – twórcy gry – już niedługo zakończy samodzielną działalność i zostanie wchłonięte przez Square Enix. Gracze będą jednak mieli jeszcze okazję wrócić do świata Forspoken. Wszystko za sprawą fabularnego DLC, które – jak się okazuje – zadebiutuje już niedługo.

Forspoken: In Tanta We Trust zadebiutuje na PC i PlayStation 5 w maju

Square Enix poinformowało wczoraj za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter, że dodatek zatytułowany In Tant We Trust do gry Forspoken ukaże się już 26 maja. DLC – podobnie jak podstawowa wersja – dostępny będzie zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5.



Akcja Forspoken: In Tanta We Trust rozgrywa się 25 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w podstawowej wersji. Dodatek pozwoli Frey wziąć udział w legendarnej bitwie, przez którą Athia została ostatecznie zniszczona. W DLC głównej bohaterce towarzyszyć będzie Tanta Cinta, a w trakcie zabawy gracze będą mieli okazję nauczyć się zarówno nowych zaklęć, jak i poszerzyć swoje parkourowe umiejętności.



Na koniec przypomnijmy, że Forspoken dostępne jest wyłącznie na PC i PlayStation 5. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia Luminous Productions, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Forspoken – najlepsze z najgorszych, najgorsze z najlepszych.

Wczytywanie ramki mediów.