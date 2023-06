Forever Skies z datą premiery we wczesnym dostępie. Jest też nowy zwiastun

Produkcja Far From Home zadebiutuje w programie Early Access już w tym miesiącu.

Forever Skies miało zadebiutować we wczesnym dostępie już w zeszłym roku. W połowie listopada dowiedzieliśmy się jednak, że na debiut produkcji studia Far From Home w programie Early Access będzie trzeba poczekać do 2023 roku. Wczoraj natomiast deweloperzy opublikowali nowy zwiastun wspomnianego tytułu, dzięki któremu poznaliśmy dokładną datę premiery gry.

Premiera Forever Skies we wczesnym dostępie już w czerwcu

Okazuje się, że Forever Skies zadebiutuje we wczesnym dostępie dokładnie 22 czerwca 2023 roku, czyli już za trzy tygodnie. Far From Home zapowiada, że Early Access „zaoferuje mechaniki i rozwiązania, które zaangażują graczy na wiele godzin”. Deweloperzy podkreślają jednocześnie, że gracze mogą napotykać na różnego rodzaju błędy i problemy, które będą „sukcesywnie” eliminowane.