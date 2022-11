Forever Skies nie zadebiutuje w tym roku. Deweloperzy potrzebują więcej czasu

Na początku października Forever Skies – polski survival w klimatach science fiction – doczekało się wersji demonstracyjnej. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Far For Home jeszcze w tym roku miała zadebiutować we wczesnym dostępie na PC. Okazuje się jednak, że na premierę gry w programie Early Access będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Deweloperzy poinformowali bowiem, że potrzebują więcej czasu na dopracowanie tytułu.

Premiera Forever Skies we wczesnym dostępie dopiero w 2023 roku

Studio Far For Home poinformowali, że Forever Skies ma zadebiutować we wczesnym dostępie dopiero w pierwszej połowie 2023 roku. Nie podano jednak dokładnej daty premiery. Twórcy zdradzili natomiast, że wspomniana na początku wiadomości wersja demonstracyjna gry została pobrana przez ponad 80 tysięcy użytkowników. Demo spotkało się z ciepłym przyjęciem, a sami gracze dostarczyli deweloperom sporo przydatnych uwag i komentarzy.



Duże zainteresowanie wersją demonstracyjną sprawiło, że studio Far For Home spodziewa się obecnie większej liczby graczy w momencie premiery Forever Skies w programie Early Access. Dlatego też twórcy postanowili przełożyć termin debiutu gry we wczesnym dostępie, by dopracować „fundamentalne mechaniki zabawy”, by wszyscy użytkownicy mogli w pełni zrozumieć, czego można spodziewać się po produkcji w przyszłości.



Wraz z informacją o opóźnieniu premiery Forever Skies we wczesnym dostępie, deweloperzy ze studia Far For Home opublikowali także nowy materiał wideo ze wspomnianej produkcji. Krótki zwiastun skupia się na prezentacji systemu personalizacji statku kosmicznego. Całość znajdziecie natomiast na dole wiadomości.



Na koniec warto przypomnieć, że Forever Skies powstaje nie tylko z myślą o komputerach osobistych, ale także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie w przyszłości sięgnąć po produkcję studia Far For Home.