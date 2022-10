Polski survival Forever Skies na półgodzinnym gameplayu. Jest też demo

Ostatnio o Forever Skies pisaliśmy w czerwcu – wtedy podczas Summer of Gaming zaprezentowano gameplay. Teraz produkcja od studia Far From Home otrzymała znacznie obszerniejszy materiał z rozgrywką. Filmik publikujemy na samym dole. A oprócz tego na Steamie w ramach Steam Next Fest jest też dostępna wersja demonstracyjna tytułu. Wystarczy wejść na kartę Forever Skies na platformie Valve i kliknąć w przycisk “pobierz”.

Fabuła Forever Skies

W polskiej grze trafimy do świata wyniszczonego katastrofą ekologiczną. Wcielimy się w naukowca, który będzie próbował dowiedzieć się czegoś o otaczającej go rzeczywistości. Mamy eksplorować teren (głównie na pokładzie sterowca) i pozyskiwać surowce. Znalezione materiały zbadamy w laboratorium, gdzie również będziemy opracowywać nowe technologie, które umożliwią nam przetrwanie.