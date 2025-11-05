Football Manager 26 masakrowany na Steam. Gracze narzekają na interfejs i problemy techniczne

Football Manager 26 nie zaliczył zbyt dobrego debiutu. Gracze są rozczarowani.
Football Manager 26 oficjalnie zadebiutował na Steamie, jednak pierwsze reakcje społeczności są dalekie od entuzjazmu. W momencie pisania tego newsa, gra posiada ocenę “W większości negatywne”, a zdecydowana większość recenzji użytkowników wskazuje na rozczarowanie stanem technicznym najnowszej odsłony piłkarskiego menedżera.
Football Manager 26 rozczarowuje graczy
Na Steamie opublikowano już ponad 5200 recenzji, z czego ok około 3900 to opinie negatywne. Najczęściej powtarzające się zarzuty dotyczą niewygodnego i przeprojektowanego interfejsu, problemów technicznych, błędów oraz wrażenia, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi rewolucji, rozgrywka wciąż przypomina poprzednie części serii. Jedna z najwyżej ocenianych negatywnych recenzji, napisana przez użytkownika Spittfire, zwraca uwagę właśnie na UI:
Nowy interfejs robi wrażenie przy pierwszym kontakcie, ale podczas samej gry tworzy nieporęczne doświadczenie. Przechodzenie między ekranami jest męczące, a wiele elementów jest mniej intuicyjnych niż wcześniej.
Gracz pomimo krytyki, docenił jednak przebudowany system taktyczny, który już teraz bywa wskazywany jako największy plus Football Manager 26:
Zawsze lubiłem taktyczną stronę gry i tutaj Football Manager 26 daje większą swobodę. Niektóre nazwy pozycji nadal brzmią dziwnie, ale ogólnie zmiany taktyczne są wyraźnie na plus.
Warto przypomnieć, że Football Manager 26 był dostępny we Wczesnym Dostępie już pod koniec poprzedniego miesiąca, co pozwoliło grupie najbardziej zaangażowanych fanów przetestować grę przed premierą. Już wtedy zwracano uwagę na nowy interfejs i zmiany systemowe, a dzisiejsze oceny społeczności potwierdzają tamte obawy. Na ten moment pozostaje pytanie czy Sports Interactive uda się odwrócić ten negatywny trend w najbliższych aktualizacjach. Seria Football Manager wielokrotnie poprawiała swoje odsłony po premierze, więc gracze mają nadzieję, że i tym razem twórcy wysłuchają opinii społeczności.
