Football Manager 26 masakrowany na Steam. Gracze narzekają na interfejs i problemy techniczne

Football Manager 26 oficjalnie zadebiutował na Steamie, jednak pierwsze reakcje społeczności są dalekie od entuzjazmu. W momencie pisania tego newsa, gra posiada ocenę “W większości negatywne”, a zdecydowana większość recenzji użytkowników wskazuje na rozczarowanie stanem technicznym najnowszej odsłony piłkarskiego menedżera.

Football Manager 26 rozczarowuje graczy

Na Steamie opublikowano już ponad 5200 recenzji, z czego ok około 3900 to opinie negatywne. Najczęściej powtarzające się zarzuty dotyczą niewygodnego i przeprojektowanego interfejsu, problemów technicznych, błędów oraz wrażenia, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi rewolucji, rozgrywka wciąż przypomina poprzednie części serii. Jedna z najwyżej ocenianych negatywnych recenzji, napisana przez użytkownika Spittfire, zwraca uwagę właśnie na UI: