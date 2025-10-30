Football Manager 26 - recenzja. Król w nowych szatach

Nowy interfejs użytkownika w Football Managerze 26 jest… dziwny, choć sądzę, że idzie się do niego przyzwyczaić. Po niespełna tygodniu spędzonym z tym tytułem nadal czuje się tak, jakby ktoś przemalował mój pokój i poprzestawiał meble. Z jednej strony to dobrze, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem taką frajdę z odkrywania poszczególnych aspektów nowego FM-a, z drugiej jednak ewidentnie widać, w jakim celu kultowa seria doczekała się zupełnie nowego wyglądu. Tak, tak - być może dobrze kombinujecie: chodzi o ujednolicenie go zarówno na komputerze, jak i na konsoli.

Gracze, którzy śledzą wieści na temat rozwoju serii Football Manager doskonale wiedzą, że studio Sports Interactive wspólnie z firmą SEGA postanowiły najpierw przesunąć w zeszłym roku jesienną premierę Football Managera 25 na marzec, a następnie ostatecznie anulować wydanie tamtej produkcji. W efekcie od debiutu ostatniej części serii minęły już dwa lata - po tak długim czasie oczekiwania w końcu mamy okazję sprawdzić w akcji Football Managera 26. Co było powodem absencji owej marki na rynku elektronicznej rozrywki? Zasadniczo to, co jest największą nowością w recenzowanym tytule, a zarazem jego zmorą - silnik Unity.

Football Manager 26 oparty jest na kafelkach. Po kliknięciu na niektóre opcje rozmaite informacje prezentowane są w nowym, wyskakującym oknie. Nie uważam tego za dobre rozwiązanie. Wolałbym, aby w tym przypadku zostało po staremu. Podoba mi się natomiast to, jak umiejętnie podzielono wszystkie funkcje, umieszczając je w sześciu oddzielnych kategoriach, takich jak: portal, zespół, rekrutacja, dzień meczu, klub i kariera. Ale to nie koniec, bo największe wrażenie i tak zrobiły na mnie jeszcze dwie rzeczy: zakładki (spośród dostępnych ekranów możemy wybrać aż 12 do których będziemy mieli dostęp jednym kliknięciem) i wyszukiwarka (nie działa ona jeszcze idealnie, ale znalezienie interesujących tematów i tak jest znacznie prostsze niż Football Managerze 24).

Football Manager 26

Mimo wszystko sam interfejs jest jednak rozczarowaniem, ponieważ w Football Managerze 26 na PC wygląda on tak, jakby został zaprojektowany nie tylko z myślą o wspomnianych już konsolach (w tym przypadku na pewno Xbox Series X/S i PlayStation 5, nie wiem jak będzie w Football Managerze 26 Touch, który trafi na Switcha w grudniu), ale także ekranach dotykowych (specjalna wersja gry, Football Manager 26 Mobile, zmierza na urządzenia przenośne z systemem operacyjnym iOS i Android). A skoro o tym mowa, to warto jeszcze wspomnieć o tym, co mnie najbardziej zaskoczyło - Football Manager 26 na PC od samego początku oferuje pełne wsparcie kontrolera. Czegoś takiego w serii jeszcze nie było i… być nie powinno. To znaczy implementacja tej funkcji tylko potwierdza to, o czym napisałem wcześniej.

FM wyciąga pomocną dłoń jeszcze bardziej

Czy to sprawia, że nagle FM 26 jest grą mniej skomplikowaną od poprzedniczek? Absolutnie nie. Wciąż mamy do czynienia z rasowym symulatorem, choć w istocie pozbawionym niektórych funkcji obecnych w poprzedniczce. Ale nie wynika to z tego, że gra doczekała się tego samego wyglądu na kluczowych platformach docelowych. Po prostu Sports Interactive przenosząc całość na Unity zrezygnowało z niektórych funkcji, tłumacząc się tym, że nie były one zbyt często wykorzystywane przez członków społeczności. Tak naprawdę chodziło przecież o czas potrzebny na stworzenie Football Managera 26 zawierającego kluczowe aspekty rozgrywki. Zapomnijcie jednak o możliwości trenowania reprezentacji narodowych, nie będziecie mogli także zajrzeć na social media (w grze, rzecz jasna) ani - na przykład - wydawać poleceń swoim zawodnikom z poziomu linii bocznej w trakcie meczu. Być może opcje te pojawią się w przyszłości. Kto wie, kto wie…

Football Manager 26

Tym bardziej nie rozumiem, dlaczego akurat teraz, za sprawą Football Managera 26, w grze znalazły się - po raz pierwszy w historii serii zresztą - żeńskie drużyny. Można było przecież z tym poczekać. Wydaje mi się jednak, że podobnie jak w EA Sports FC, również tutaj, temat ten będzie traktowany wyłącznie w formie ciekawostki. Warto przy okazji dodać, że nie zapomniano o nowych licencjach jeśli chodzi o męskie zespoły - Premier League, włoska serie B czy litewska A Lyga pojawiają się w FM 26 w pełnej krasie.

A co tam na boisku?

Przesiadka na silnik Unity w FM-ie 26 to nie tylko kwestia interfejsu użytkownika, bowiem znaczące ulepszenia dostrzeżemy w silniku meczowym. Owszem, gra nie oferuje takiej jakości grafiki, jak przywołana już seria od Elektroników, niemniej oprawa wizualna prezentuje się świetnie (jak na standardy FM-a, rzecz jasna). Zwłaszcza, że poza samym udoskonaleniem jakości tekstur, lepszym oświetleniem czy też dodatkową liczbą detali zarówno na samej murawie, jak i na trybunach, w Football Managerze 26 popracowano także nad sztuczną inteligencją. Świetnie ogląda się poszczególne spotkania mając na uwadze to, jak piłkarze poruszają się po boisku, wychodzą do podań czy też po prostu prowadzą atak pozycyjny.

Football Manager 26

Zresztą, co tu dużo mówić - Football Manager 26 stara się przypominać transmisję telewizyjną. Z całym szacunkiem do twórców i mając na uwadze to, ile pracy włożyli w silnik meczowy, przed nimi jeszcze sporo pracy w zakresie oprawy wizualnej. Niemniej nowe ustawienia kamery sprawiają, że faktycznie, można poczuć się tak, jakby oglądało się mecz inspirowany relacjami na popularnych kanałach sportowych. Bardzo podoba mi się to, że teraz już nie musimy wybierać, czy chcemy oglądać wszystkie skróty, czy tylko na przykład kluczowe sytuacje, bowiem w FM-ie 26 pojawiła się funkcja dynamicznych skrótów. Gra, w zależności od meczu, sama decyduje, co warto nam pokazać. Jeśli wygrywamy wysoko do zera, to z pewnością nie będziemy oglądać wielu akcji. Z kolei w meczu na styku zobaczymy znacznie więcej fragmentów danego spotkania.

Nie musicie się jednak od razu obawiać, że Football Manager 26 was przytłoczy nadmierną liczbą opcji. Po pierwsze dlatego, że część obowiązków jak zawsze można oddelegować wirtualnym współpracownikom, a po drugie nawet jeśli z czasem zechcemy robić wszystko albo niemalże wszystko sami, to warto zapoznać się nie tylko z samouczkami wyświetlanymi na ekranie, ale także zrobić użytek z czegoś, co się nazywa FMPedia. Jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy tu szczegółowe informacje na temat poszczególnych aspektów rozgrywki. Dla wszystkich domorosłych menedżerów lektura obowiązkowa. Nawet ci, którzy zjedli już zęby na tej serii czy jej poprzedniczkach, być może odkryją nowe funkcje.

Football Manager 26

No i poza nim…

W tym roku możemy się jeszcze lepiej przygotować do rozgrywania poszczególnych spotkań, ustalając dwie różne taktyki, określając jaką formacją i w jaki sposób będziemy grać będąc w posiadaniu piłki, jak i bez futbolówki przy nodze. Nie musimy oczywiście być ekspertami w tym zakresie, bo otrzymamy istotne podpowiedzi ułatwiające nam przygotowanie drużyny do meczu. Dzięki takiemu zabiegowi role zawodników (zarówno te, które pojawiły się w FM 26, jak i zupełnie nowe, choć część niepotrzebnych zniknęła) mają większe znaczenie. Możemy sobie ponadto podejrzeć, jak będzie wyglądało ustawienie naszego zespołu w zależności od tego, gdzie w danym momencie będzie znajdowała się piłka na boisku.