Mario, Mario i Mario. 3 gry z wąsatym hydraulikiem zmierzają na Nintendo Switch

Nintendo lubuje się w przywracaniu klasycznych tytułów. I nie chodzi tylko o wydawanie ich remake’ów czy też remasterów.

Okazuje się, że już 10 marca abonenci Nintendo Switch Online + Expansion Pack zyskają dostęp do kolejnych produkcji . I to od razu 3 – a bohaterem ich wszystkich będzie sam Mario. Nic zresztą dziwnego, bo przecież właśnie 10 marca po raz kolejni fani wąsatego hydraulika świętować będą MAR10 Day.

Przy tej okazji na Nintendo Switch trafi m.in. słynny klasyk z czasów Game Boy Advance. Mowa tutaj o wydanym w 2004 roku Mario vs. Donkey Kong . Gra ta 2 lata temu doczekała się remake’a wydanego dokładnie pod tym samym tytułem na Switcha. Teraz zainteresowani będą zaś mieli okazję sprawdzić, jak odświeżenie to wypada na tle oryginału.

Ale to nie wszystko, bo ponadto powiększy się też biblioteka produkcji z Virtual Boya. Biblioteka zapomnianej konsoli Nintendo pojawiła się w ofercie Nintendo Switch Online dopiero niedawno, dała jednak szansę, by zagrać w produkcje, które wielu mogły ominąć. Teraz podobnie wygląda sytuacja z Mario’s Tennis oraz Mario Clash z 1995 roku.

Nie da się ukryć, że fani liczą, iż na tym niespodzianki związane z MAR10 Day się nie zakończą. Od dawna wszak plotkuje się o następcy Super Mario Odyssey, który miałby się ukazać nawet w tym roku. Wydaje się, że wielkie święto fanów franczyzy to idealny moment, by wyjść z takim ogłoszeniem. To znaczy, idealny dla każdego oprócz Nintendo, które lubi chodzić własnymi ścieżkami.