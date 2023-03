Final Fantasy XVI – wiemy, ile godzin zajmie ukończenie gry na 100%

Na początku miesiąca mieliśmy okazję obejrzeć obszerny gameplay z Final Fantasy XVI. Tymczasem Hiroshi Takai oraz Naoki Yoshida – odpowiednio reżyser oraz producent gry – udzielili wywiadu, w którym podzielili się szczegółami na temat długości rozgrywki. Twórcy ujawnili, ile godzin zajmie graczom zarówno ukończenie głównego wątku fabularnego, jak i zaliczenie nadchodzącej odsłony serii Final Fantasy na 100%.

Final Fantasy XVI ze szczegółami na temat długości rozgrywki

Dzięki informacjom przekazanym przez deweloperów w rozmowie z Famitsu dowiedzieliśmy się, że gracze, którzy zamierzają skupić się wyłącznie na fabule Final Fantasy XVI, muszą zarezerwować sobie około 35 godzin. Yoshida dodał również, że wspomniana produkcja posiada aż 11 godzin filmowych przerywników, które zobaczymy nie tylko w głównych misjach, ale także podczas zadań pobocznych i w trakcie bitew.



Ile czasu będzie trzeba natomiast poświęcić, by zaliczyć Final Fantasy XVI na 100%? Deweloperzy ujawnili, że ukończenie głównego wątku fabularnego, a także wszystkich dostępnych w grze misji pobocznych i dodatkowych aktywności powinno zająć graczom od około 70 do 80 godzin. Jeśli natomiast część użytkowników dalej będzie głodna wrażeń, to zawsze może rozpocząć przygodę w trybie Nowa Gra Plus.