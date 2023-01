Final Fantasy XVI po polsku! Pisze się historia!

Po raz pierwszy w historii gra z serii Final Fantasy będzie dostępna po polsku. Informacja została potwierdzona przez rodzimego wydawcę.

Final Fantasy XVI będzie posiadać polską lokalizację!

Fani słynnej serii gier powinni być zachwyceni takim obrotem spraw. Final Fantasy XVI otrzyma rodzimą lokalizację, co wskazuje na to, że japońskie Square Enix dostrzegło nasz rynek.



Niewykluczone, że właśnie od tego momentu każda z kolejnych części będzie już na starcie posiadać język polski. Dajcie znać, czy decyzja wydawcy w jakikolwiek sposób wpłynie na Wasze podejście do Final Fantasy XVI. Być może właśnie ze względu na to zdecydujecie się na zakup tytułu już w dniu premiery?



Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy XVI zadebiutuje na rynku 22 czerwca, a gra w pierwszej kolejności będzie dostępna na PlayStation 5.