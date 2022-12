Final Fantasy XVI i Silent Hill 2 Remake na konsolach Xbox tylko za zgodą Sony?

Kilka dni temu informowaliśmy, że nawet części graczy chce zablokować przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft. Tymczasem amerykańska firma postanowiła odpowiedzieć na oświadczenie brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (CMA) we wspomnianej sprawie. W opublikowanym dokumencie gigant z Redmond poruszył kwestię ekskluzywności i stwierdził, że umowy zawierane przez Sony na czasową wyłączność wybranych produkcji dla PlayStation nie pozwalają wydawcom na publikowanie poszczególnych tytułów na konsolach Xbox bez zgody japońskiej firmy.

Sony „wyklucza” konsole Xbox z platform docelowych przy umowach o czasowej ekskluzywności

Microsoft zaznacza, że „strategia publikowania ekskluzywnych gier nie jest niczym niezwykłym” w branży gier wideo, a tytuły na wyłączność dla konsol PlayStation oraz Nintendo „należą do najlepiej sprzedających się produkcji w Europie i na całym świecie”. Amerykańska firma podkreśla jednak, że Sony zawiera również „liczne umowy z zewnętrznymi wydawcami, które wymagają wyłączenia Xboxów z listy platform”, na których mogą w przyszłości zadebiutować dane produkcje.



Gigant z Redmond informuje, że „wybitne przykłady” tego typu umów obejmują m.in. takie tytuły jak Final Fantasy VII Remake i nadchodzące Final Fantasy XVI od Square Enix, Bloodborne od From Software czy też zapowiedziane jakiś czas temu Silent Hill 2 Remake, nad którym na zlecenie Konami pracuje polskie Bloober Team. Oznacza to, że wymienione tytuły mogłyby pojawić się na konsolach Xbox, ale tylko jeśli Sony wyraziłoby na to zgodę.



Wygląda na to, że zanim sprawa związana z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft dobiegnie końca, otrzymamy jeszcze kilka równie interesujących informacji. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak uważnie śledzić dalszy rozwój wydarzeń i czekać na odpowiedź Sony.

Wczytywanie ramki mediów.