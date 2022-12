Już nawet gracze chcą zablokować przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft

Okazuje się, że nie tylko Federalna Komisja Handlu chce nie dopuścić do fuzji Activision Blizzard z Microsoftem.

Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy Was o tym, że Federalna Komisja Handlu pozwała Microsoft w sprawie przejęcia Activision Blizzard. Okazuje się, że nie jest to jedyna grupa, która nie chce dopuścić do fuzji. Jak podaje serwis Bloomberg Law, część społeczności graczy również zdecydowała się złożyć federalny pozew antymonopolowy. Według nich przejęcie zagwarantuje gigantowi z Redmond znaczącą przewagę na rynku i ogólnie w całej branży. Poniżej szczegóły.

Gracze chcą zablokować przejęcie Activision Blizzard

Poprzez uzyskanie w ten sposób wielu możliwości w branży gier, Microsoft mógłby wykluczyć konkurencję, ograniczyć produkcję, zmniejszyć wybór konsumentów, podnieść ceny oraz spowodować dalsze hamowanie konkurencji. Dzięki przejęciu takich marek jak Call of Duty, Diablo czy Overwatch gigant z Redmond uzyska znaczącą przewagę w sektorze gier AAA, a także w usługach subskrypcyjnych, o rynku konsolowym już nie wspominając.