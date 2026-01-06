Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles przekroczyło milion sprzedanych egzemplarzy

Square Enix poinformowało o wynikach sprzedażowych gry Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.
Łączna liczba wysłanych egzemplarzy oraz sprzedaży cyfrowej gry Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles przekroczyła milion sztuk do 31 grudnia 2025 roku o czym poinformowało Square Enix. Gra zadebiutowało 30 września 2025 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC (Steam), więc osiągnęła ten wynik w trzy miesiące od premiery. Zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji omawianej gry.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles przekracza milion sprzedanych egzemplarzy
W oficjalnym komunikacie Square Enix, producent Kazutoyo Maehiro podziękował graczom za pozytywny odbiór:
Cały zespół deweloperski jest niezwykle wdzięczny za tak ciepłe przyjęcie. Traktujemy ten sukces jako motywację do dalszego rozważania przyszłych aktualizacji, które uczynią grę jeszcze przyjemniejszą i bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles to odświeżona wersja legendarnego taktycznego RPG, uznawanego za jedną z najlepszych historii w dziejach gier wideo. Gracze trafiają do Królestwa Ivalice, średniowiecznego świata pogrążonego w politycznych intrygach, wojnie i zdradzie. Historia koncentruje się na młodym arystokracie Ramzie Beoulve, którego prawdziwa rola w dziejach została zepchnięta w cień. Opowieść porusza tematy ambicji, honoru, manipulacji i ceny władzy.
Do projektu powrócili kluczowi twórcy oryginału, a mianowicie Kazutoyo Maehiro w roli reżysera, Hiroshi Minagawa na stanowisku dyrektora artystyczneg oraz Yasumi Matsuno, który jest autorem oryginalnego scenariusza i redaktorem. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles zawiera dwie kompletne wersje gry:
Wersja ulepszona
całkowicie odświeżona oprawa graficzna
w pełni udźwiękowione dialogi
nowy interfejs użytkownika
poprawki jakości życia
autosave w trakcie bitew
możliwość przewijania walk
taktyczny widok pola bitwy
regulowany poziom trudności
podgląd kolejności tur
Wersja klasyczna
wierne odtworzenie Final Fantasy Tactics z 1997 roku
zawiera uznane tłumaczenie War of the Lions
skierowana do fanów chcących przeżyć oryginalne doświadczenie bez zmian
Sukces sprzedażowy Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles potwierdza, że klasyczne taktyczne RPG wciąż mają silną pozycję na rynku. Być może daje to szansę na jeszcze lepszy odbiór nadchodzącego Dragon Questa VII Reimagined.
