Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles przekroczyło milion sprzedanych egzemplarzy

Łączna liczba wysłanych egzemplarzy oraz sprzedaży cyfrowej gry Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles przekroczyła milion sztuk do 31 grudnia 2025 roku o czym poinformowało Square Enix. Gra zadebiutowało 30 września 2025 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC (Steam), więc osiągnęła ten wynik w trzy miesiące od premiery. Zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji omawianej gry.

Cały zespół deweloperski jest niezwykle wdzięczny za tak ciepłe przyjęcie. Traktujemy ten sukces jako motywację do dalszego rozważania przyszłych aktualizacji, które uczynią grę jeszcze przyjemniejszą i bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles to odświeżona wersja legendarnego taktycznego RPG, uznawanego za jedną z najlepszych historii w dziejach gier wideo. Gracze trafiają do Królestwa Ivalice, średniowiecznego świata pogrążonego w politycznych intrygach, wojnie i zdradzie. Historia koncentruje się na młodym arystokracie Ramzie Beoulve, którego prawdziwa rola w dziejach została zepchnięta w cień. Opowieść porusza tematy ambicji, honoru, manipulacji i ceny władzy.

Do projektu powrócili kluczowi twórcy oryginału, a mianowicie Kazutoyo Maehiro w roli reżysera, Hiroshi Minagawa na stanowisku dyrektora artystyczneg oraz Yasumi Matsuno, który jest autorem oryginalnego scenariusza i redaktorem. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles zawiera dwie kompletne wersje gry: