Zaloguj się lub Zarejestruj

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles przekroczyło milion sprzedanych egzemplarzy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/06 14:30
0
0

Square Enix poinformowało o wynikach sprzedażowych gry Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

Łączna liczba wysłanych egzemplarzy oraz sprzedaży cyfrowej gry Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles przekroczyła milion sztuk do 31 grudnia 2025 roku o czym poinformowało Square Enix. Gra zadebiutowało 30 września 2025 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC (Steam), więc osiągnęła ten wynik w trzy miesiące od premiery. Zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji omawianej gry.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles przekracza milion sprzedanych egzemplarzy

W oficjalnym komunikacie Square Enix, producent Kazutoyo Maehiro podziękował graczom za pozytywny odbiór:

Cały zespół deweloperski jest niezwykle wdzięczny za tak ciepłe przyjęcie. Traktujemy ten sukces jako motywację do dalszego rozważania przyszłych aktualizacji, które uczynią grę jeszcze przyjemniejszą i bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles to odświeżona wersja legendarnego taktycznego RPG, uznawanego za jedną z najlepszych historii w dziejach gier wideo. Gracze trafiają do Królestwa Ivalice, średniowiecznego świata pogrążonego w politycznych intrygach, wojnie i zdradzie. Historia koncentruje się na młodym arystokracie Ramzie Beoulve, którego prawdziwa rola w dziejach została zepchnięta w cień. Opowieść porusza tematy ambicji, honoru, manipulacji i ceny władzy.

Do projektu powrócili kluczowi twórcy oryginału, a mianowicie Kazutoyo Maehiro w roli reżysera, Hiroshi Minagawa na stanowisku dyrektora artystyczneg oraz Yasumi Matsuno, który jest autorem oryginalnego scenariusza i redaktorem. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles zawiera dwie kompletne wersje gry:

GramTV przedstawia:

Wersja ulepszona

  • całkowicie odświeżona oprawa graficzna
  • w pełni udźwiękowione dialogi
  • nowy interfejs użytkownika
  • poprawki jakości życia
  • autosave w trakcie bitew
  • możliwość przewijania walk
  • taktyczny widok pola bitwy
  • regulowany poziom trudności
  • podgląd kolejności tur

Wersja klasyczna

  • wierne odtworzenie Final Fantasy Tactics z 1997 roku
  • zawiera uznane tłumaczenie War of the Lions
  • skierowana do fanów chcących przeżyć oryginalne doświadczenie bez zmian

Sukces sprzedażowy Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles potwierdza, że klasyczne taktyczne RPG wciąż mają silną pozycję na rynku. Być może daje to szansę na jeszcze lepszy odbiór nadchodzącego Dragon Questa VII Reimagined.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/final-fantasy-tactics-the-ivalice-chronicles-shipments-and-digital-sales-top-one-million

Tagi:

News
Square Enix
sprzedaż gier
wyniki sprzedaży
RPG
sprzedaż
Final Fantasy
fantasy
jRPG
wyniki
turowe
turowy system walki
final fantasy tactics
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112