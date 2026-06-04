CD Projekt Red zdradza nowe szczegóły Hadar. Twórcy Wiedźmina 4 stawiają na emocje i otwarty świat

Studio szuka nowego pracownika do swojego własnego IP.

Choć większość uwagi fanów skupia się obecnie na pracach nad Wiedźminem 4 oraz kontynuacją Cyberpunka 2077, w cieniu tych produkcji rozwijany jest także zupełnie nowy projekt studia CD Projekt Red. Mowa o Hadar, czyli pierwszym od lat autorskim uniwersum tworzonym przez polską firmę od podstaw. Najnowsze informacje sugerują, że produkcja ma zaoferować graczom emocjonalną przygodę osadzoną w otwartym świecie. Projekt Hadar – CD Projekt Red ujawnia nowe szczegóły swojej pierwszej gry z własnego IP O Hadar wciąż wiadomo bardzo niewiele. Projekt został oficjalnie zapowiedziany w 2022 roku, gdy znajdował się jeszcze na bardzo wczesnym etapie prac koncepcyjnych. Od tego czasu studio stopniowo ujawnia kolejne szczegóły dotyczące postępów produkcji.

W marcu współprezes CD Projektu, Michał Nowakowski, poinformował, że zespół odpowiedzialny za Hadar stworzył już fundamenty nowego uniwersum. Deweloperzy pracują obecnie nad konkretnymi elementami gry, przygotowują prototypy i wdrażają je bezpośrednio w silniku Unreal Engine. Nowe światło na projekt rzuca jedno z najnowszych ogłoszeń rekrutacyjnych. Poszukiwany jest dyrektor ds. inżynierii, który pomoże rozwijać kolejną dużą produkcję osadzoną w świecie Hadar. Pomożesz przesuwać granice możliwości przy kolejnej immersyjnej grze osadzonej w świecie Hadar, tworząc emocjonalne doświadczenie w otwartym świecie, które pozostanie z graczami na długo.

GramTV przedstawia:

To nie pierwszy raz, gdy CD Projekt Red podkreśla emocjonalny charakter nowej marki. Już wcześniej w ofertach pracy studio zaznaczało, że poszukuje osób zainteresowanych projektowaniem narracji i emocjonalnych doświadczeń. Sugeruje to, że fabuła i opowiadanie historii będą odgrywać równie istotną rolę jak w seriach Wiedźmin i Cyberpunk. Interesującym szczegółem jest również bezpośrednie potwierdzenie otwartego świata. Choć dla wielu graczy taki kierunek był oczywisty, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie studia, wcześniej nie pojawiał się on w materiałach związanych z Hadar. Mimo nowych informacji produkcja znajduje się jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju. Z najnowszego raportu finansowego wynika, że na koniec kwietnia przy projekcie pracowało 24 deweloperów. To o dwie osoby mniej niż pod koniec lutego. Dla porównania, nad Wiedźminem 4 pracuje obecnie 513 osób, nad Cyberpunkiem 2 zatrudnionych jest 163 deweloperów, a przy projekcie Sirius działa zespół liczący 83 osoby. Pokazuje to, że Hadar pozostaje na razie najmniejszym z głównych projektów rozwijanych przez CD Projekt Red. Polskie studio ma jednak wyjątkowo napięty harmonogram. Niedawno potwierdzono również powstawanie nowego dodatku do Wiedźmina 3 zatytułowanego Pieśni przeszłości, który ma zadebiutować w przyszłym roku. Firma zdradziła ponadto, że część innych, dotąd niezapowiedzianych projektów znajduje się już na zaawansowanym etapie produkcji i może doczekać się premier w najbliższych kwartałach oraz w przyszłym roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.