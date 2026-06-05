Finał Euforii przyciągnął miliony widzów. HBO żegna jeden ze swoich największych hitów

Na sukces finału wpłynęło kilka czynników. Jednym z nich jest imponująca obsada.

Fani czekali na ten moment bardzo długo. Po kilkuletniej przerwie Euforia wreszcie doczekała się trzeciego sezonu, ale jednocześnie był to ostatni rozdział jednej z najgłośniejszych produkcji HBO ostatnich lat. Nic więc dziwnego, że finał serialu przyciągnął przed ekrany ogromną publiczność. Euforia – serial przyciągnął sporą widownie do HBO Max Jak poinformowało HBO, ostatni odcinek trzeciego sezonu obejrzało w Stanach Zjednoczonych 8,7 miliona widzów w ciągu pierwszych trzech dni od premiery. To nieco lepszy wynik niż osiągnął premierowy epizod sezonu, który zgromadził 8,5 miliona odbiorców. Choć nie był to rekord całej serii, wynik i tak robi wrażenie. Największą widownię zgromadził trzeci odcinek sezonu, który osiągnął poziom 8,9 miliona widzów.

Jeszcze ciekawiej prezentują się dane dotyczące całego sezonu. Według HBO trzecią serię Euforii obejrzało już około 25 milionów widzów na całym świecie. To wzrost o 17 procent względem drugiego sezonu, który zakończył swoją emisję z wynikiem 21,5 miliona odbiorców. Na sukces finału wpłynęło kilka czynników. Przede wszystkim widzowie wiedzieli, że jest to definitywne pożegnanie z bohaterami. Niedawno HBO oficjalnie potwierdziło, że serial nie doczeka się czwartego sezonu, a historia dobiegła końca po siedmiu latach obecności na ekranach.

GramTV przedstawia:

Nie bez znaczenia pozostaje również obsada. W ciągu ostatnich lat Euforia pomogła wypromować całą generację młodych gwiazd Hollywood. Dziś nazwiska takie jak Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi czy Hunter Schafer należą do najbardziej rozpoznawalnych wśród młodych aktorów. Szczególnie Sydney Sweeney i Zendaya od czasu premiery pierwszego sezonu stały się pełnoprawnymi gwiazdami kina i telewizji. Twórca serialu, Sam Levinson, zdecydował się również na kilka odważnych decyzji fabularnych. Finałowy sezon przyniósł dramatyczne zwroty akcji i pożegnanie z częścią bohaterów. Jak tłumaczył w rozmowie z podcastem Popcast, na ostateczny kształt historii wpłynęła między innymi śmierć Angusa Clouda, który wcielał się w postać Feza. Bez względu na opinie dotyczące finału jedno jest pewne – Euforia kończy swoją historię jako jeden z największych serialowych sukcesów HBO ostatnich lat. Trzy sezony serialu Euforia są dostępne w bibliotece HBO Max. Przeczytaj recenzję serialu Euforia

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









