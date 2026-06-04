Euforia - recenzja 3. sezonu. Łatwo się uzależnić

Powrót, który wydawał się niemożliwy. A jednak do niego doszło. Czy warto było czekać kilka lat na kolejne perypetie bohaterów Euforii?

Zakończył się jeden z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Twórcy potwierdzili, że produkcja HBO już nie powróci , a ostatnie odcinki trzeciego sezonu były definitywnym pożegnaniem z Rue i jej świtą. Ta recenzja pełni więc podwójną funkcję – podsumowuje to, co wydarzyło się w całej historii, a jednocześnie odpowiada na pytanie, czy finał okazał się satysfakcjonujący. Po kolei.

To nie jest serial ani łatwy, ani przyjemny. Ale jest ważny. Tak w skrócie przedstawiał się mój stosunek do Euforii jeszcze przed uruchomieniem pierwszego odcinka trzeciego sezonu. Sam fakt powrotu produkcji po kilku latach przerwy był małym cudem. Serial wypromował nie tylko Zendayę, ale także Jacoba Elordiego i Sydney Sweeney, przez co ponowne zebranie obsady stało się logistycznym wyzwaniem. Było ich jednak więcej.

Same problemy

W 2023 roku branżą wstrząsnęła wiadomość o śmierci Angusa Clouda. Miał zaledwie 25 lat. Wcielał się w Feza – dilera narkotyków i przyjaciela głównej bohaterki. Ciepła, sympatyczna postać, stanowiąca przeciwwagę dla wszechobecnych emocji i chaosu. Dla wielu widzów był to bohater wręcz niezbędny, bo pozwalał złapać oddech pomiędzy kolejnymi dramatami. Oglądanie serialu po tej tragedii, ze świadomością losu aktora, nadaje wielu scenom dodatkowy ciężar. Trudno nie odnieść wrażenia, że rzeczywistość w pewnym momencie dogoniła fikcję.

Jakby tego było mało, po zakończeniu zdjęć do trzeciego sezonu zmarł również Eric Dane. Aktor wcielał się w Cala Jacobsa, ojca Nate’a – jedną z najważniejszych postaci całej historii. To właśnie jego sekrety, decyzje i moralne upadki wpływały na losy Nate’a oraz Jules. W finałowym sezonie Cal jest już człowiekiem pogodzoną z częścią własnej przeszłości, ale świadomość, że oglądamy jedną z ostatnich ról Dane’a, sprawia, iż jego obecność na ekranie nabiera szczególnego znaczenia.

Przeszkód było więc sporo i układały się tak, jakby nad produkcją zawisła klątwa. Nie chodziło jednak wyłącznie o obsadę. Trzeba było także znaleźć także nowy kierunek dla fabuły. Bo warto pamiętać, że Euforia jest remakiem izraelskiego serialu emitowanego w 2012 roku. Materiał źródłowy został w praktyce wyczerpany przez dwa pierwsze sezony amerykańskiej wersji. Trzeci sezon jest więc tym, czym w pewnym momencie stała się Gra o tron po wyprzedzeniu książek George’a R.R. Martina – opowieścią tworzoną już samodzielnie, bez wyraźnego punktu odniesienia.

Minęło kilka lat i się udało

Dopiero tutaj Sam Levinson mógł w pełni pokazać własną wizję. Trudno przy tym mówić o odtwórczości. Euforia pozostaje produkcją wyjątkową: komercyjną, ale z wyraźnie autorskim charakterem. Po latach nie mam jednak wątpliwości, że Levinson jest znacznie lepszy w stylistyce, niż w opowiadaniu historii. Wcześniej efektowne zdjęcia i muzyka nadawały dodatkowej głębi, dziś z kolei stają się akcesoriami łatającymi dziury. Przed premierą trzeciego sezonu nadrobiłem dwa poprzednie. Wydawało mi się, że pomoże mi to w ocenie finału. Dziś mam wrażenie, że było wręcz odwrotnie. Emocje wywołane wcześniejszymi odsłonami okazały się tak silne, że nieustannie porównywałem do nich nowy sezon. A ten, niestety, nie dorównuje poprzednikom. Nie oznacza to jednak porażki.

Dla tych, którzy nie znają serialu: Euforia opowiada historię Rue Bennett, młodej narkomanki próbującej odnaleźć sens życia po śmierci ojca. W jej życiu pojawia się Jules – osoba transpłciowa, która wnosi do tej opowieści energię, światło i nadzieję. Wokół nich funkcjonują inni bohaterowie: Nate Jacobs, szkolny tyran z twarzą Jacoba Elordiego, Maddy Perez, w którą wciela się Alexa Demie, oraz Cassie Howard grana przez Sydney Sweeney. To właśnie ich relacje, namiętności, konflikty, zdrady i wzajemne uzależnienia stworzyły fenomen Euforii – historii niezwykle szczerej, bliskiej ludzi, opowiadanej na przekór konwencjom.

To już nie są ci sami aktorzy

Trzeci sezon rozpoczyna się pięć lat po wydarzeniach znanych z poprzednich odsłon. Bohaterowie dawno opuścili szkolne korytarze, a problemy typowe dla wieku dojrzewania ustąpiły miejsca konsekwencjom decyzji podejmowanych już w dorosłym życiu. Rue, która przez lata próbowała wyrwać się z nałogu, nadal zmaga się z demonami przeszłości. Tym razem zostaje uwikłana w świat przemytu narkotyków na granicy amerykańsko-meksykańskiej, a jednocześnie coraz mocniej zwraca się ku religii, próbując odnaleźć sens w rzeczywistości, która nieustannie wystawia ją na kolejne próby. Nate wciąż funkcjonuje w cieniu rodzinnego dziedzictwa. Cassie z kolei, chcąc zdobyć finansową niezależność i ułożyć sobie życie na nowo, rozpoczyna działalność na platformie OnlyFans. Pomaga jej w tym Maddy.