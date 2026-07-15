Disney znalazł zastępstwo dla skasowanego serialu science ficton. Powstaje ekranizacja bestsellerowej powieści od twórców Rozdzielenia

Słynna powieść graficzna doczeka się swojej adaptacji.

Dopiero co informowaliśmy, że tegoroczny serial science fiction od Ryana Murphy’ego dla Disneya i stacji FX prawdopodobnie zostanie skasowany i nie wróci z nowym sezonem, a już wytwórnia ma solidne zastępstwo. Zespół związany z serialem Rozdzielenie rozpoczął prace nad kolejną niepokojącą historią science fiction. Adam Scott, Ezra Claytan Daniels oraz Eli Jorné przygotują dla Disney+ i Hulu adaptację powieści graficznej Shifter, opowiadającej o ludziach, którzy za odpowiednią opłatą mogą przybrać dowolną twarz. Shifter – powstaje serial na bazie słynnego komiksu science fiction od twórców hitowego Rozdzielenia Akcja Shifter zostanie osadzona w niedalekiej przyszłości, w której zakazany zabieg kosmetyczny pozwala ludziom niemal natychmiast zmieniać wygląd. Nowa technologia doprowadziła do powstania podziemnego rynku usług świadczonych przez tak zwanych Shifterów. Osoby korzystające z procedury mogą stać się każdym, kogo zażyczy sobie klient, niezależnie od jego zamiarów.

Główną bohaterką serialu będzie Rose, która stopniowo zdobywa opinię jednej z najlepszych specjalistek w swojej branży. Każde kolejne zlecenie wymaga jednak od niej coraz większego poświęcenia. Im mocniej kobieta angażuje się w odgrywanie powierzonych ról, tym bardziej ryzykuje utratę własnej tożsamości. Produkcja powstanie na podstawie powieści graficznej Korena Shadmiego, wydanej przez Hachette. Autor pierwowzoru będzie zaangażowany w realizację serialu jako producent i konsultant.

GramTV przedstawia:

Scenariusz adaptacji napiszą Ezra Claytan Daniels i Eli Jorné. Obaj twórcy pracują również przy trzecim sezonie Rozdzielenia. Daniels należy do zespołu scenarzystów serialu Apple TV, natomiast Jorné pełni funkcję producenta wykonawczego. Eli Jorné był wcześniej związany umową ze studiem AMC. Stworzył serial The Walking Dead: Dead City, a następnie pełnił funkcję showrunnera jego dwóch pierwszych sezonów. Ezra Claytan Daniels pracuje natomiast nad scenariuszem nowej wersji horroru Wesa Cravena W mroku pod schodami, przygotowywanej dla należącej do Jordana Peele’a firmy Monkeypaw Productions. Daniels jest także autorem powieści graficznych, między innymi Upgrade Soul oraz Mama Came Callin’. W gronie producentów wykonawczych Shifter znajdą się Daniels, Jorné, Adam Scott, Naomi Scott oraz Kevin Cotter. Shifter nie ma obecnie ustalonej daty premiery. Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju dla platformy Hulu. Tematyka serialu, skupiająca się na tożsamości, autonomii oraz konsekwencjach przejmowania cudzego wyglądu, może jednak szczególnie zainteresować widzów oczekujących na nowy sezon Rozdzielenia.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.