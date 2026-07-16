Rewolucja w streamingu? Wiek oglądających staje się dla platform nowym wyzwaniem

Jeszcze kilkanaście lat temu streaming był domeną młodych odbiorców. Dziś największe platformy coraz częściej zdobywają widzów po pięćdziesiątce, co może wpłynąć na przyszłość wielu seriali.

Przez lata przyjęło się, że serwisy streamingowe są skierowane przede wszystkim do młodszej publiczności. Najnowsze dane firmy Nielsen pokazują jednak, że ten obraz szybko się zmienia. Coraz większą część widowni platform takich jak Netflix, Paramount+ czy HBO Max stanowią osoby po 50. roku życia. Zmiana jest na tyle wyraźna, że zaczyna wpływać na sposób analizowania popularności seriali przez platformy.

Młodzi widzowie po prostu... się zestarzeli. I co teraz?

Jak zauważa The Hollywood Reporter, zjawisko ma bardzo proste wyjaśnienie. Pokolenie, które kilkanaście lat temu jako pierwsze porzuciło telewizję na rzecz Netfliksa i innych platform, dziś ma ponad 40, a często już ponad 50 lat. Streaming przestał być nowinką technologiczną, stając się podstawowym sposobem oglądania filmów i seriali dla niemal wszystkich grup wiekowych.