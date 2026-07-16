Rewolucja w streamingu? Wiek oglądających staje się dla platform nowym wyzwaniem

Jeszcze kilkanaście lat temu streaming był domeną młodych odbiorców. Dziś największe platformy coraz częściej zdobywają widzów po pięćdziesiątce, co może wpłynąć na przyszłość wielu seriali.
Przez lata przyjęło się, że serwisy streamingowe są skierowane przede wszystkim do młodszej publiczności. Najnowsze dane firmy Nielsen pokazują jednak, że ten obraz szybko się zmienia. Coraz większą część widowni platform takich jak Netflix, Paramount+ czy HBO Max stanowią osoby po 50. roku życia. Zmiana jest na tyle wyraźna, że zaczyna wpływać na sposób analizowania popularności seriali przez platformy.
Młodzi widzowie po prostu... się zestarzeli. I co teraz?
Jak zauważa The Hollywood Reporter, zjawisko ma bardzo proste wyjaśnienie. Pokolenie, które kilkanaście lat temu jako pierwsze porzuciło telewizję na rzecz Netfliksa i innych platform, dziś ma ponad 40, a często już ponad 50 lat. Streaming przestał być nowinką technologiczną, stając się podstawowym sposobem oglądania filmów i seriali dla niemal wszystkich grup wiekowych.
Dane Nielsena pokazują, że w pierwszym kwartale 2026 roku aż 60 procent lub więcej czasu oglądania takich seriali jak Nocny agent, Prawnik z Lincolna, Virgin River czy Landman pochodziło od widzów mających co najmniej 50 lat. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku The Pitt, Zabójcza przyjaźń czy najnowszego spin-offu Yellowstone zatytułowanego Ranczo Duttonów, gdzie osoby po pięćdziesiątce odpowiadały za niemal dwie trzecie całej oglądalności.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, nawet Stranger Things, kojarzone głównie z młodszą publicznością, znalazło się w czołówce produkcji najchętniej oglądanych przez starszych widzów. To efekt ogromnej popularności serialu we wszystkich grupach wiekowych. Eksperci podkreślają jednak, że nie należy traktować starszych odbiorców jako problemu. Wręcz przeciwnie – to właśnie oni coraz częściej odpowiadają za wysoką oglądalność wielu hitowych produkcji.
Jednocześnie wraz z rozwojem tańszych abonamentów wspieranych reklamami platformy mogą zacząć uważniej analizować strukturę demograficzną swoich odbiorców. Nie oznacza to, że seriale oglądane głównie przez starszych widzów będą automatycznie kasowane. Należy jednak zwrócić po prostu uwagę, że wiek publiczności może stać się jednym z czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyszłości kolejnych produkcji.
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