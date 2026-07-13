42 lata później uśmiercony bohater Star Treka powróci w nowej produkcji. Szykuje się duża zmiana w serii

Ten powrót już jest pewny.

Czwarty sezon serialu Star Trek: Nieznane nowe światy powróci do jednego z najbardziej tragicznych wątków w życiu Jamesa T. Kirka. W jednym z odcinków kapitan spotka swojego syna, Davida Marcusa, którego los został przedstawiony w kinowych produkcjach z lat 80. Star Trek: Nieznane nowe światy – serial przywróci syna kapitana Jamesa T. Kirka, którego los został przesądzony ponad 40 lat temu Star Trek: Nieznane nowe światy od początku rozwija historie bohaterów znanych z klasycznych odsłon marki. Twórcy serialu poświęcili sporo miejsca między innymi relacji Jamesa T. Kirka i Carol Marcus. W kolejnej serii pójdą jednak o krok dalej, pokazując kontakty przyszłego kapitana Enterprise z ich wspólnym synem.

Informację przekazał Henry Alonso Myers, jeden z showrunnerów serialu, w rozmowie z magazynem SFX. Twórca zaznaczył, że nowy odcinek nie ma całkowicie zmienić znanej historii. Będzie raczej ponownym spojrzeniem na relację Kirka i Davida, która nie została dokładnie opracowana podczas realizacji oryginalnego serialu. Postać syna kapitana pojawiła się dopiero w filmach kinowych. Myers przyznał również, że scenarzyści nie chcieli przedstawiać Kirka jako złego i całkowicie nieobecnego ojca. Ich zdaniem nie pasowałoby to do wizerunku bohatera, który wielokrotnie ryzykował życie, aby chronić innych. Spotkanie z Davidem ma więc pozwolić widzom lepiej poznać emocjonalną stronę przyszłego dowódcy Enterprise. David Marcus był synem Jamesa T. Kirka i Carol Marcus. Relacja jego rodziców nigdy nie należała do szczególnie stabilnych, a ich spotkania odbywały się sporadycznie. Filmy sugerowały również, że Kirk przez długi czas nie uczestniczył aktywnie w życiu dziecka, gdyż większość czasu spędzał na kolejnych misjach w odległych częściach galaktyki.

GramTV przedstawia:

Czwarty sezon serialu Star Trek: Nieznane nowe światy może przedstawić te wydarzenia w nieco innym świetle. Niewykluczone, że Kirk miał większy wpływ na życie Davida, niż wynikało to z dotychczasowych produkcji. Nie oznacza to jednak, że serial usunie wcześniejsze wydarzenia z historii marki. Twórcy zamierzają przede wszystkim uzupełnić luki pozostawione przez starsze filmy i seriale. Takie rozwiązanie może dodatkowo wzmocnić emocjonalny wydźwięk produkcji Star Trek II: Gniew Khana oraz Star Trek III: W poszukiwaniu Spocka. Im bliższa okaże się relacja ojca i syna, tym bardziej tragiczny stanie się późniejszy los Davida. Bohater został zamordowany przez Klingonów podczas wydarzeń przedstawionych w trzecim filmie kinowym. Kirk musiał więc zmierzyć się ze śmiercią własnego dziecka, nie mając możliwości naprawienia popełnionych wcześniej błędów. Postać Davida powróci do aktorskiego świata Star Treka 42 lata po premierze filmu, w którym pokazano jego śmierć. Powrót Davida Marcusa prawdopodobnie nie będzie jedynym głośnym powrotem do serii po wielu latach. Według niedawnych plotek w Star Trek: Nieznane nowe światy ma pojawić się również James Frain jako Sarek, ojciec Spocka, którego po raz ostatni widzieliśmy siedem lat temu w Star Trek: Discover. Przypomnijmy, że czwarty sezon Star Trek: Nieznane nowe światy zadebiutuje już 23 lipca bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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