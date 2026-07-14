Mama Jasona była pierwszym koszmarem Piątku trzynastego. Crystal Lake przypomina dlaczego

A24 i Peacock pokazały pierwsze materiały z długo wyczekiwanego prequela kultowej serii slasherów. Tym razem historia skupi się na jednej z najbardziej tragicznych postaci całego uniwersum.

Po latach licznych zapowiedzi fani Piątku trzynastego wreszcie doczekali się pierwszego zwiastuna serialu Crystal Lake. Produkcja przygotowywana przez studio A24 opowie historię wydarzeń poprzedzających narodziny jednego z najsłynniejszych horrorowych zabójców w historii kina. Pamela Voorhees stanie w centrum wydarzeń Nowy teaser i pierwsze zdjęcia ujawniają, że główną bohaterką serialu będzie Pamela Voorhees, w którą wcieliła się Linda Cardellini. Akcja rozgrywa się niespełna rok po tragicznym utonięciu młodego Jasona w jeziorze Crystal Lake. Oficjalny opis zapowiada historię kobiety, która nie potrafi pogodzić się ze śmiercią syna. Gdy do jej domu trafia dwoje nieznajomych próbujących odkryć tajemnice z przeszłości, mieszkańcy Crystal Lake zostają wciągnięci w serię niepokojących wydarzeń.

W krótkim zwiastunie pada również wymowne zdanie: To tak, jakby ktoś rzucił klątwę na to miasteczko. Wszystko zaczęło się, gdy zeszłego lata utonął ten chłopak. W tych lasach jest coś, co potrafi tylko zabijać. Sama Linda Cardellini przyznała, że możliwość zagrania Pameli Voorhees była dla niej wyjątkowo kusząca.

GramTV przedstawia:

Pojawia się dopiero pod koniec pierwszego filmu, a mimo to odcisnęła piętno na całej serii. Chciałam odkryć, kim była wcześniej. Nigdy wcześniej nie grałam takiej kobiecej postaci w slasherze. Twórcą serialu został Brad Caleb Kane, znany z To: Witajcie w Derry, który pełni również funkcję scenarzysty i showrunnera. W obsadzie znaleźli się także William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom oraz Callum Vinson, wcielający się w młodego Jasona Voorheesa. Pierwszy sezon Crystal Lake będzie liczył osiem odcinków, a wszystkie zadebiutują jednocześnie 15 października na platformie Peacock.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









