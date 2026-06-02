Nie ma co liczyć na kontynuację. To koniec jednego z najgłośniejszych seriali HBO

Po siedmiu latach, trzech sezonach i licznych kontrowersjach Euforia nie doczeka się kontynuacji. HBO potwierdziło zakończenie serialu.

Po miesiącach spekulacji i domysłów stało się jasne, jaka przyszłość czeka Euforię. HBO oficjalnie potwierdziło, że trzeci sezon był jednocześnie ostatnim rozdziałem historii stworzonej przez Sama Levinsona. Informacja została przekazana przez samego twórcę podczas rozmowy w podcaście Popcast prowadzonym przez dziennikarzy New York Timesa. Niedługo później potwierdzenie przekazało również HBO. Oznacza to, że finałowy odcinek trzeciego sezonu był jednocześnie finałem całego serialu. To koniec Euforii Decyzja nie jest szczególnym zaskoczeniem dla fanów produkcji. Już wcześniej pojawiały się sygnały sugerujące, że historia dobiega końca. Sama Zendaya w wywiadach przyznawała, że spodziewa się zakończenia serialu po trzecim sezonie.

Między premierą drugiego i trzeciego sezonu minęły aż cztery lata. W tym czasie większość młodych gwiazd Euforii zrobiła ogromne kariery w Hollywood. Zendaya, Sydney Sweeney czy Jacob Elordi stali się jednymi z najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia, co znacząco utrudniało zgranie ich harmonogramów. Problemy produkcyjne i opóźnienia były zresztą szeroko komentowane już od 2024 roku. Sam Levinson również nie brzmiał jak osoba planująca kolejne sezony. Jeszcze przed premierą trzeciej serii przyznał, że zawsze pisze każdy sezon tak, jakby miał być ostatnim.

Przypomnijmy, że Euforia zadebiutowała w 2019 roku i szybko stała się jednym z najgłośniejszych seriali HBO. Produkcja opowiadała o grupie nastolatków zmagających się z uzależnieniami, problemami psychicznymi, seksualnością, traumami i relacjami społecznymi. Serial zdobył uznanie zarówno za odważną tematykę, jak i charakterystyczny styl wizualny. Jednocześnie nie brakowało kontrowersji. Część widzów i krytyków zarzucała twórcom nadmierne epatowanie przemocą, seksem czy narkotykami. Mimo to produkcja przez lata pozostawała jednym z największych hitów HBO i pomogła wypromować wielu młodych aktorów. Po siedmiu latach obecności na ekranach historia Rue i pozostałych bohaterów dobiegła końca. Wygląda na to, że HBO nie planuje ani czwartego sezonu, ani bezpośredniej kontynuacji. Choć w Hollywood wszystko jest możliwe.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










