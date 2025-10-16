Finał 2. sezonu Peacemakera zostawił fanów z wieloma pytaniami. Oto kilka z nich

Uwaga na spoilery.

Finał drugiego sezonu Peacemakera, jednej z najważniejszych produkcji rozwijającego się uniwersum DC Jamesa Gunna, wywołał burzliwe dyskusje. Choć finałowa akcja przyniosła kilka efektownych zwrotów, wielu widzów odniosło wrażenie, że historia Peacemakera została odsunięta na bok, by przygotować grunt pod przyszłe filmy DCU. Jak zauważa Comicbook.com, po finale wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Pytania, z którymi zostawił nas Peacemaker Co się stało z Rickiem Flagiem Jr. na Ziemi X? Joel Kinnaman powrócił jako Rick Flag Jr. w retrospekcji i w alternatywnej wersji świata, ale postać zniknęła bez śladu po trzecim odcinku. Nie wiadomo, czy żyje, ani jak jego los może połączyć się z historią ojca, Ricka Flaga Sr.

Na czym polega współpraca Ricka Flaga Sr. z Lexem Luthorem? Spotkanie Nicholasa Houlta w roli Luthora z Frankiem Grillo jako Flagiem Sr. w jednym z odcinków wprowadziło nowy, intrygujący sojusz. Nie znamy jednak jego celu — wszystko wskazuje, że ma on związek z badaniami nad alternatywnymi wymiarami i przyszłym filmem o Supermanie. Jakie wszechświaty kryje Komora Rozwijająca Kwant (QUC)? Drugi sezon potwierdził istnienie 99 alternatywnych rzeczywistości, w tym Ziemi X i świata opanowanego przez zombie. Każda z nich może stać się sceną przyszłych historii DCU, co czyni QUC jednym z najciekawszych elementów nowego uniwersum. Lub najbardziej problematycznym.

Co Checkmate zrobi inaczej niż ARGUS? W finale 11th Street Kids powołali organizację Checkmate, inspirowaną komiksami DC. Jej celem ma być przeciwstawienie się autorytarnej polityce ARGUS — ale nie wiadomo, czy zobaczymy ją ponownie w Man of Tomorrow czy dopiero w ewentualnym trzecim sezonie. Jak Peacemaker powróci z innego wymiaru – i czy w ogóle powróci? W ostatnich minutach Peacemaker zostaje uwięziony w alternatywnym świecie Salvation. To dramatyczne zakończenie pozostawia jego los otwarty — i może stanowić punkt wyjścia dla przyszłych projektów Jamesa Gunna. Czy Kapitan Triumph powróci jako złoczyńca w DCU? W finale wspomniano konflikt Peacemakera z Kapitanem Triumphem z Ziemi X, ale wątek urwał się bez wyjaśnienia. David Denman mógłby powrócić w tej roli, lecz bez potwierdzenia 3. sezonu trudno przewidzieć, kiedy to nastąpi. Jedno jest pewne: Peacemaker 2 nie domknął wszystkich wątków i najwyraźniej był planowany na rozbudzenie apetytu na więcej. Jednocześnie stał się zapalnikiem mnóstwa teorii o tym, dokąd zmierza nowe uniwersum DC. Przeczytaj recenzję drugiego sezonu Peacemaker

