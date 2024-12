Filmy z uniwersum Sony nie były takie złe? Prezes studia wini krytyków

Porozmawiajmy chwilę o Madame Web. Wypadła słabo w kinach, ponieważ prasa po prostu ją ukrzyżowała. Nie był to zły film, a na Netfliksie radził sobie świetnie. Z jakiegoś powodu zdecydowali, że ​​nie chcą, żebyśmy kręcili te filmy na podstawie Kravena i Madame Web, a krytycy po prostu je zniszczyli. Zrobili to także z Venomem, ale publiczność pokochała Venoma i uczyniła go ogromnym hitem. To nie są strasznie słabe filmy. Z jakiegoś powodu zostały po prostu zniszczone przez krytykę.

Niechęć krytyków do superbohaterskich filmów Sony to jeden z powodów, dla których Vinciquerra uważa, że ​​studio musi „przemyśleć” dalsze kroki produkowania kolejnych tytułów na podstawie uniwersum Spider-Mana. Dodał, że jest to jak ukąszenie węża i przy kolejnej próbie, zostanie on automatycznie zniszczony przez media, bez względy na to, jak dobry czy zły byłby to film.