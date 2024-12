Spider-Man w rękach Marvel Studios? Sony „poważnie rozważa” sprzedaż praw do Pajączka

Według najnowszych doniesień studio może sprzedać prawa do Spider-Mana Marvel Studios, uwalniając się od zobowiązań wobec marki.

Według scoopera MyTimeToShineHello, który w przeszłości podawał wiele sprawdzonych informacji, Sony może w niedalekiej przyszłości sprzedać prawa do Spider-Mana z powrotem Marvel Studios. Chociaż szczegóły obecnie obowiązującej umowy między Marvelem a Sony nie są znane, to warto zauważyć, że trzy filmy o Peterze Parkerze, które powstały dla MCU, zarobiły łącznie w kinach prawie 4 miliardy dolarów. Wytwórnia zgarnęła z tego większość przychodu netto, więc logiczniejsze wydaje się zaciśnięcie współpracy z Marvelem, aby produkować dla nich filmy o Venomie, Kravenie, czy innych złoczyńcach, właśnie dla MCU.

Nadchodząc ciekawe czasy w gatunku kina superbohaterskiego. Marvel będzie walczyło o powrót do formy swoimi najbliższymi filmami, w tym dwoma częściami Avengers, zaś DC Studios już rozpoczęło promocje swojego pierwszego filmu w ramach nowego uniwersum. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że ze starcie odpadło Sony Pictures ze swoim uniwersum Spider-Mana. Wtedy też pojawiły się doniesienia, że Sony’s Spider-Man Universe dobiegło końca wraz z premierą Kravena Łowcy. Jednak serwis Deadline twierdzi, że studio będzie próbowało zrestartować swoje uniwersum, tworząc nowe produkcje oparte na postaciach z kart komiksów o Pajączku, ale w oderwaniu od istniejących już filmów. Teraz pojawiły się kolejne informacje, że Sony „poważnie rozważa” pozbycie się problemu i sprzedaż praw do Spider-Mana Marvelowi.

Trzeba również podkreślić, że sprzedaż praw do Spider-Mana Marvelowi dotyczyłaby wyłącznie filmowych i serialowych ekranizacji. Sony miałoby zachować prawa do growych adaptacji, więc kolejne części serii od Insomniac Games, a także powstające spin-offy, nie zostałyby zagrożone, nawet w momencie sprzedaży praw.

Wygląda więc na to, że Sony Pictures rozważa co najmniej dwa scenariusze. Jeden bardziej ryzykowny, czyli próba zrestartowania uniwersum i tworzenie kolejnych filmów, zaś drugi pozwalający uwolnić się wytwórni od zobowiązań i zyskaniu zapewne ogromnej sumy za prawa do Spider-Mana, które Marvel mógłby studiu zapłacić.

Studio zapewne chciałoby pozostać przy trzeciej opcji, czyli produkowania kolejnych filmów o Spider-Manie dla MCU, co regularnie przynosiłoby im spore zyski. Nie znamy jednak szczegółów warunków umowy i możliwe, że Sony zobligowane jest, aby co kilka lat wypuszczać własny film ze świata Pajączka. Wtedy musieliby rozważyć, która z dostępnych opcji bardziej im się opłaca.