Kraven Łowca i nowy Władca Pierścieni z żenującymi wynikami. Nikt nie chce oglądać tych filmów

Sony podjęło dobrą decyzję, żeby wygasić swoje uniwersum skupione wokół postaci z kart komiksów o Spider-Manie. Ich najnowsza produkcja okazała się zarazem największą porażką i wytwórnia chciałaby, aby Kraven Łowca zarobił tyle co Madame Web. Zgodnie z przedpremierowymi przewidywaniami film nie przyciągnął tłumów do kin i zarobił na premierę marne 11 milionów dolarów. To wynik o wiele gorszy od Morbiusa (39 mln dolarów), ale nawet od Madame Web, która w analogicznym okresie zarobiła 15,3 mln dolarów.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów i Kraven Łowca zaliczyły porażki w box office

Kraven Łowca miał kosztować od 110 do 130 milionów dolarów. Nie ma więc najmniejszych szans, aby film mógł jakkolwiek się zwrócić. Tym bardziej że z pozostałych rynków dołożył tylko 15 mln dolarów. Daje to łącznie 26 mln dolarów po pierwszych trzech dniach. Film będzie miał trudności, aby dobić do 50 mln dolarów globalnych wpływów.