Sony nie zrezygnuje ze swojego uniwersum Spider-Mana. Zamierza je zresetować

Sony Pictures wciąż oficjalnie nie odniosło się do doniesień, że ich uniwersum skupione wokół postaci ze Spider-Mana dobiegło końca. Debiutujący w ostatni weekend Kraven Łowca, który zaliczył spektakularną finansową klapę w box office, miał być ostatnim filmem z serii. Sony’s Spider-Man Universe przetrwało tylko przez sześć filmów, zarabiając przy tym ponad 2,1 miliarda dolarów przy budżetach wszystkich tych filmów, które wyniosły 621 milionów dolarów. Nawet wliczając w to koszty marketingu, wytwórnia i tak zarobiła na swoim uniwersum. Problemem okazały się jednak produkcje nienależące do serii Venom, które stały się wielkimi porażkami studia. Wydawało się więc, że Sony Pictures zrezygnuje z tworzenia własnego superbohaterskiego świata i jeszcze mocniej zaciśnie relacje z Marvelem, aby współpracować ze studiem przy innych produkcjach, nie tylko z tymi o Spider-Manie. Jednak serwis Deadline poinformował, że wytwórnia nie chce się poddawać i zamierza zrestartować swoje uniwersum.

Sony zrestartuje swoje uniwersum Spider-Mana?

Zgodnie z ich doniesieniami Sony Pictures bardzo poważnie podchodzi do porażki Kravena Łowcy i innych filmów ze świata Spider-Mana. Zamierzają poświęcić najbliższy czas na ich analizę i spróbować jeszcze raz, restartując uniwersum.