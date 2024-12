Kraven Łowca – recenzja filmu. Zapomniany jeszcze przed premierą

Mimo to warto pochwalić Aarona Taylora-Johnsona, który naprawdę dał radę w tytułowej roli. Jego Kraven Łowca nie ma wiele do zaoferowania ze względu na leniwy, generyczny scenariusz, ale przynajmniej aktor robi co może, aby uratować tę rolę. I wychodzi mu to na tyle dobrze, że ciężko nie pałać do tej postaci sympatią. Wyłącznie z tego względu chętnie zobaczyłbym Taylora-Johnsona ponownie jako Kravena w MCU. Nieźle wypadają także pozostali członkowie rodziny Kravinoffów. Fred Hechinger jako Dmitri jest ciekawą i niejednoznaczną postacią i aż szkoda, że film traktuje go tak po macoszemu. Nieco gorzej, ale wciąż przyzwoicie wypada Russell Crowe jako Nikolai, który potrafi budzić strach. Niestety w jego usta włożona tak fatalne dialogi, że czasami nie da się patrzeć na tę postać poważnie. Zresztą fatalne dialogi to jeden z wielu gwoździ do trumny Kravena Łowcy, jak i całego Sony’s Spider-Man Universe.

Ubiegłoroczny Marvel’s Spider-Man 2 pokazał, jak można ciekawie zaprezentować Kravena Łowcę, czego w filmie J.C. Chandora się nie udało. Podobnie jak w Venomie nie mamy do czynienia z tym samym potężnym przeciwnikiem Człowieka-Pająka, ale raczej z antybohaterem, który działa w imię dobra, ale korzystając ze wszelkich form powstrzymywania przeciwników. Chociaż film ma kategorię wiekową przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych widzów i niejednokrotnie twórcy z tego skorzystali, to najwyraźniej bali się przesadzić i zabrakło naprawdę widowiskowych scen walki, w których przemoc i brutalność zostałaby pokazana w równej krasie, jak chociażby w takim Johnie Wicku. I nie byłby to problem, gdyby film aż tak o to nie prosił, a niestety w wielu scenach widać, że zostały na siłę ocenzurowane, w żaden kreatywny sposób tego nie maskując.

Podobnie jak w poprzednich filmach z uniwersum, scenariusz nie jest mocną stroną Kravena Łowcy. Wydaje się, jakby różne pomysły zostały napisane na kolanie na krótkiej przerwie na kawie, a następnie podane ChatowiGPT, aby sklecił z tego jakąkolwiek fabułę. Pomijając już fakt licznych zmian w samej postaci tytułowego złoczyńcy względem komiksów, który i tak jest najlepszym i najjaśniejszym punktem filmu, to Sony wyraźnie miało chrapkę na stworzenie grupy Sinister Six po premierze tej produkcji. Nieprzypadkowo głównym antagonistą jest Rhino, do tego w filmie mamy Kameleona, pojawia się Calypso, a także Chance, a wspomniany jest również Jackal. Ostatecznie nic z tych planów nie wyszło i bardzo dobrze, bo prawdopodobnie narażeni byśmy byli na oglądanie kolejnego filmu ze zmarnowanym potencjałem.

Nic jednak nie przygotowuje Was na to, jak źli są antagoniści. I nie mam na myśli ich nikczemności, ale jak groteskowo zostali napisani i zagrani. Rhino to parodia kultowego przeciwnika Petera Parkera, który zachowuje się w przerysowany, a przy tym w karykaturalno-autystyczny sposób, co jest niedopuszczalne ze względu na osoby, które są dotknięte tą przypadłością. Jeszcze gorzej wypada Rhino w swojej nosorożcowej formie, przypominając najgorsze potwory z CGI. To zdecydowanie najgorsza wersja tego popularnego przeciwnika Spider-Mana, a przecież dziesięć lat temu mieliśmy robotycznego Rhino w Niesamowitym Spider-Manie 2. Jest jeszcze Christopher Abbott jako Cudzoziemiec, który za każdym razem, gdy się pojawia (poza dwiema scenami), pozostawia za sobą co najmniej jednego trupa. Twórcy w żaden sposób nie przedstawiają tej postaci, ani jej nie rozwijają, bazując w kółko jedynie na jego jednej sztuczce. Koszmarna jest także Ariana DeBose jako Calypso – kolejna zbędna postać, która służy wyłącznie historii w kilku momentach, po czym znika. I to dosłownie, bo gdy w końcu coś mogłoby się z tą bohaterką zadziać, to nie dostajemy już więcej żadnych scen z jej udziałem.

Kraven Łowca rozczarowuje również pod względem samej akcji, która jest miałka i nieciekawie zrealizowana. Paradoksalnie nie ma tu wielkich scen akcji, jak chociażby w Venomie, ale też skala wydaje się trochę większa, choć nadal bardziej lokalna, niż w Madame Web. Nie pomagają marne efekty specjalne, które w większości przypadków pozostawiają wiele do życzenia. Właściwie to poziom Madame Web i Morbiusa, ale z tym zastrzeżeniem, że mamy nieco ciekawszego i o wiele lepiej zagranego głównego bohatera.

I tylko dlatego Kraven Łowca można postawić na półce wyżej, niż te dwie wspomniane produkcje z uniwersum Sony. Do trzech części Venoma nie mają jednak podjazdu, chociaż to też nie były dobre filmy. W tak marny, wręcz uwłaczający sposób kończy seria o postaciach z komiksów o Spider-Manie. Za kilka lat nikt już o tych filmach nie będzie pamiętał, a jeżeli będą przywoływane, to wyłącznie w ramach szydery lub jako skrajne przykłady, jak nie kręcić filmów (głównie superbohaterskich). Kraven Łowca ma jednak jedno zastosowanie i sprawdzi się jako wypełniacz tła do ciekawszych zajęć. Gdy więc film wejdzie już na streaming, a akurat będziecie mieli masę ubrań do wyprasowania, czy będziecie musieli wysprzątać mieszkanie, ta produkcja idealnie sprawdzi się do zerkania na ekran raz na kilka minut.