Quentin Tarantuno uważa, że kino umarło w 2019 roku. Wszystko przez VOD

Co do cholery jest teraz filmem? Coś, co jest wyświetlane w kinach za symboliczną premierę przez cztery do cholery tygodnie, a w drugim tygodniu można to obejrzeć w telewizji? Nie wdawałem się w to wszystko dla malejących zysków. Mam na myśli, że było wystarczająco źle w 97. Było wystarczająco źle w 2019, a to był ostatni pieprzony rok filmów.