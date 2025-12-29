Filmowa adaptacja Sleeping Dogs z reżyserem. Za kamerą stanie twórca Nobody 2

Nadchodząca aktorska adaptacja gry Sleeping Dogs znalazła reżysera.

Jak właśnie potwierdzono, za kamerą filmu Sleeping Dogs stanie Timo Tjahjanto, a w roli głównej, czyli Wei Shena, zobaczymy Simu Liu, znanego z produkcji Marvela Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Scenariusz filmu jest już gotowy. Adaptacja Sleeping Dogs ma już reżysera Wydane w 2012 roku Sleeping Dogs szybko zyskało status gry kultowej. Produkcja opowiadała historię tajnego policjanta z Hongkongu, działającego pod przykrywką w świecie przestępczym i oferowała otwarty świat, parkour oraz rozbudowany system walki wręcz. Mimo bardzo dobrych recenzji, słaba sprzedaż sprawiła, że seria została porzucona.

Teraz marka otrzymuje drugie życie w Hollywood. Projekt napędza Simu Liu, który wcieli się w głównego bohatera, a informacja o ukończonym scenariuszu pojawiła się już wcześniej w tym roku. Brakowało jednak kluczowych decyzji dotyczących realizacji filmu. Obecnie wszystko wskazuje na to, że projekt nabiera realnych kształtów. Informację o zatrudnieniu reżysera przekazał sam Simu Liu w mediach społecznościowych. Potwierdził on, że Sleeping Dogs wyreżyseruje Timo Tjahjanto, czyli indonezyjski twórca kina akcji, który stopniowo przebija się do dużych hollywoodzkich produkcji. Jego najnowszy film Nobody 2 okazał się udaną kontynuacją hitu z 2021 roku z Bobem Odenkirkiem. Tjahjanto jest również związany z reżyserią kontynuacji The Beekeeper z Jasonem Stathamem oraz potencjalnym hollywoodzkim sequelem Train to Busan. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, Timo Tjahjanto od dawna publicznie wyrażał chęć przeniesienia Sleeping Dogs na duży ekran. Wcześniej komentował, że jednym z głównych problemów projektu był brak zrozumienia jego potencjału przez decydentów. Gdy zapytano go wówczas o możliwość wyreżyserowania adaptacji, odpowiedział jedynie uśmiechniętym gifem, który jak się okazuje, okazał się proroczy. Na ten moment film nie ma jeszcze przypisanego studia ani daty premiery. Jednak obecność reżysera, gotowego scenariusza oraz rozpoznawalnej gwiazdy Marvela sprawia, że oficjalne ogłoszenia mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości. Warto przypomnieć, że Sleeping Dogs już wcześniej było rozwijane w Hollywood. W poprzednich latach do roli Wei Shena przymierzany był Donnie Yen (Rogue One, John Wick: Chapter 4), lecz projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem filmowa adaptacja Sleeping Dogs rzeczywiście ujrzy światło dzienne, a kultowa gra otrzyma ekranową wersję na jaką zasługuje.