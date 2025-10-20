Czekacie na filmowy Sleeping Dogs? Gwiazda Marvela ma bardzo dobrą wiadomość

Wygląda na to, że filmowa adaptacja Sleeping Dogs wreszcie rusza z miejsca.
Gwiazda Marvel Cinematic Universe, Simu Liu, znany z roli Shang-Chi, podzielił się nowymi informacjami na temat projektu i wygląda na to, że prace idą w dobrym kierunku. Aktor ujawnił, że pierwsza wersja scenariusza jest już gotowa, co daje fanom nadzieję, że film faktycznie powstanie.
Adaptacja kultowej gry nabiera realnych kształtów
Liu ogłosił swoje zaangażowanie w projekt w styczniu 2025 roku, a teraz potwierdził na platformie X, że współpraca ze Square Enix przebiega bardzo dobrze. Jak przyznał, największym wyzwaniem było przekonanie studiów filmowych do znaczenia marki, ale jest przekonany, że „projekt zmierza w dobrym kierunku”.
Sleeping Dogs to gra akcji z otwartym światem, wydana w 2012 roku na PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Jej bohaterem jest tajny policjant Wei Shen, który infiltruje triady w Hongkongu. Tytuł zdobył ogromne uznanie za dynamiczny system walki, fabułę w stylu kina gangsterskiego i wyjątkowy klimat azjatyckiego miasta.
Choć fani od lat liczyli na kontynuację, Square Enix anulowało plany stworzenia Sleeping Dogs 2. Właśnie dlatego pomysł filmowej adaptacji spotkał się z tak dużym entuzjazmem. Według doniesień nad projektem czuwa firma Story Kitchen, a sam Simu Liu ma wcielić się w głównego bohatera – Wei Shena.
To nie pierwsza próba przeniesienia Sleeping Dogs na duży ekran. W 2017 roku własną wersję filmu zapowiedział Donnie Yen, aktor i mistrz sztuk walki, który również miał zagrać główną rolę. Projekt jednak został oficjalnie anulowany na początku 2025 roku – tuż przed tym, jak Liu ogłosił swoje plany.
