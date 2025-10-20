Czekacie na filmowy Sleeping Dogs? Gwiazda Marvela ma bardzo dobrą wiadomość

Gwiazda Marvel Cinematic Universe, Simu Liu, znany z roli Shang-Chi, podzielił się nowymi informacjami na temat projektu i wygląda na to, że prace idą w dobrym kierunku. Aktor ujawnił, że pierwsza wersja scenariusza jest już gotowa, co daje fanom nadzieję, że film faktycznie powstanie.

Adaptacja kultowej gry nabiera realnych kształtów

Liu ogłosił swoje zaangażowanie w projekt w styczniu 2025 roku, a teraz potwierdził na platformie X, że współpraca ze Square Enix przebiega bardzo dobrze. Jak przyznał, największym wyzwaniem było przekonanie studiów filmowych do znaczenia marki, ale jest przekonany, że „projekt zmierza w dobrym kierunku”.