Czekacie na filmowy Sleeping Dogs? Gwiazda Marvela ma bardzo dobrą wiadomość

Jakub Piwoński
2025/10/20 10:10
Wygląda na to, że filmowa adaptacja Sleeping Dogs wreszcie rusza z miejsca.

Gwiazda Marvel Cinematic Universe, Simu Liu, znany z roli Shang-Chi, podzielił się nowymi informacjami na temat projektu i wygląda na to, że prace idą w dobrym kierunku. Aktor ujawnił, że pierwsza wersja scenariusza jest już gotowa, co daje fanom nadzieję, że film faktycznie powstanie.

Sleeping Dogs
Sleeping Dogs

Adaptacja kultowej gry nabiera realnych kształtów

Liu ogłosił swoje zaangażowanie w projekt w styczniu 2025 roku, a teraz potwierdził na platformie X, że współpraca ze Square Enix przebiega bardzo dobrze. Jak przyznał, największym wyzwaniem było przekonanie studiów filmowych do znaczenia marki, ale jest przekonany, że „projekt zmierza w dobrym kierunku”.

Sleeping Dogs to gra akcji z otwartym światem, wydana w 2012 roku na PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Jej bohaterem jest tajny policjant Wei Shen, który infiltruje triady w Hongkongu. Tytuł zdobył ogromne uznanie za dynamiczny system walki, fabułę w stylu kina gangsterskiego i wyjątkowy klimat azjatyckiego miasta.

Choć fani od lat liczyli na kontynuację, Square Enix anulowało plany stworzenia Sleeping Dogs 2. Właśnie dlatego pomysł filmowej adaptacji spotkał się z tak dużym entuzjazmem. Według doniesień nad projektem czuwa firma Story Kitchen, a sam Simu Liu ma wcielić się w głównego bohatera – Wei Shena.

To nie pierwsza próba przeniesienia Sleeping Dogs na duży ekran. W 2017 roku własną wersję filmu zapowiedział Donnie Yen, aktor i mistrz sztuk walki, który również miał zagrać główną rolę. Projekt jednak został oficjalnie anulowany na początku 2025 roku – tuż przed tym, jak Liu ogłosił swoje plany.

Źródło:https://gamerant.com/sleeping-dogs-movie-simu-liu-update/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


