Film o kulisach powstawania Facebooka dostanie kontynuację. Topowi aktorzy w rolach głównych

Hollywood bierze się za The Social Network 2. I to na poważnie.

To jedne z gorętszych aktorskich nazwisk. Mikey Madison, świeżo upieczona zdobywczyni Oscara za Anorę i Jeremy Allen White, gwiazda serialu The Bear, zagrają w filmie Aarona Sorkina The Social Network 2. To bardzo ciekawe zestawienie dla filmu oczekiwanego od lat. Co już wiemy o projekcie?

Variety

The Social Network 2 – pierwsze, jakże gorące nazwiska w obsadzie

Choć żadne kontrakty nie zostały jeszcze podpisane, źródła bliskie produkcji wskazują, że Sorkin podjął już decyzję o obsadzeniu tego duetu w The Social Network 2 – informację tę donosi Deadline. Film będzie duchową kontynuacją przeboju z 2010 roku, za który sam Sorkin otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz.