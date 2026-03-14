Netflix nie mógł podjąć innej decyzji. Ubiegłoroczny globalny hit dostanie kontynuację

Jakub Piwoński
2026/03/14 14:30
Netflix i Sony szykują kolejną muzyczną przygodę.

Będą K-popowe łowczynie demonów 2 – i to już pewne. Choć Netflix i Sony dopiero teraz oficjalnie potwierdziły powstanie sequela K-popowe Łowczynie Demonów, dla nikogo, kto śledził gigantyczny sukces pierwszej części, ta decyzja nie jest zaskoczeniem. Film stał się fenomenem – bijąc rekordy oglądalności na platformie i stając się jednocześnie najbardziej popularną produkcją Netflix w historii. Już jutro oryginał będzie walczyć o Oscara w kategorii najlepszy film animowany, co dodatkowo podkreśla jego wyjątkowe miejsce w popkulturze.

Kolejna część serii trafi do kin w 2029 roku, a reżyserzy i scenarzyści Maggie Kang i Chris Appelhans powrócą na stanowiska, rozpoczynając nowy, ekskluzywny, wieloletni kontrakt z Netflixem obejmujący produkcje animowane. Kang podkreśla, że jest dumna jako koreańska twórczyni, że widzowie chcą więcej historii i postaci, które wykreowali. „To dopiero początek tego świata” – zapewnia.

Film opowiadał o fikcyjnej grupie K-pop, która chroni świat przed demonami dzięki swojej muzyce. Choć szczegóły fabuły sequela pozostają tajemnicą, Appelhans zapowiada, że duet jest podekscytowany możliwością dalszego rozwoju bohaterów i świata przedstawionego. „Te postacie są dla nas jak rodzina. Ich świat stał się naszym drugim domem” – dodaje reżyser.

Netflix i Sony nie kryją zachwytu nad pierwszą częścią. Bela Bajaria, dyrektor ds. treści w Netflix, stwierdziła, że Maggie i Chris nie tylko trafili w gusta widzów, ale rozpętali globalną społeczność fanów, przekraczając bariery językowe i kulturowe. Dan Lin, przewodniczący Netflix Film, podkreśla odwagę twórców w opowiadaniu historii „głęboko osobistej, a jednocześnie przełamującej bariery kulturowe”. Warto dodać, że już jutro film będzie rywalizować o statuetkę Oscara w kategorii Najlepszy film animowany.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/kpop-demon-hunters-2-confirmed-netflix-sony-1236686126/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




