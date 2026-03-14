Netflix nie mógł podjąć innej decyzji. Ubiegłoroczny globalny hit dostanie kontynuację

Będą K-popowe łowczynie demonów 2 – i to już pewne. Choć Netflix i Sony dopiero teraz oficjalnie potwierdziły powstanie sequela K-popowe Łowczynie Demonów, dla nikogo, kto śledził gigantyczny sukces pierwszej części, ta decyzja nie jest zaskoczeniem. Film stał się fenomenem – bijąc rekordy oglądalności na platformie i stając się jednocześnie najbardziej popularną produkcją Netflix w historii. Już jutro oryginał będzie walczyć o Oscara w kategorii najlepszy film animowany, co dodatkowo podkreśla jego wyjątkowe miejsce w popkulturze.

Kolejna część serii trafi do kin w 2029 roku, a reżyserzy i scenarzyści Maggie Kang i Chris Appelhans powrócą na stanowiska, rozpoczynając nowy, ekskluzywny, wieloletni kontrakt z Netflixem obejmujący produkcje animowane. Kang podkreśla, że jest dumna jako koreańska twórczyni, że widzowie chcą więcej historii i postaci, które wykreowali. „To dopiero początek tego świata” – zapewnia.