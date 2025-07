Jest pierwsze zdjęcie - Brad Pitt ponownie jako Cliff Booth w sequelu Pewnego razu... w Hollywood

Fani wypatrzyli też ciekawy detal na planie – plakat do komedii Richarda Pryora Which Way Is Up? z 1977 roku. To może sugerować, że akcja sequela rozgrywa się osiem lat po wydarzeniach z oryginalnego filmu Tarantino, który osadzony był w 1969 roku. Choć szczegóły fabuły nadal są owiane tajemnicą, jedno jest pewne – Cliff Booth powraca, a jego nowe przygody zapowiadają się równie stylowo, co poprzednie.