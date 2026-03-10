Henry Cavill i Jake Gyllenhaal w sensacyjnym filmie reżysera Dżentelmenów. Długo musieliśmy na to czekać, ale w końcu jest zwiastun

Produkcja ma za sobą burzliwą historię – premiera została ponownie przesunięta.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu In the Grey, czyli kolejnego projektu w reżyserii Guy Ritchie, reżysera Dżentelmenów. Materiał zapowiada sensacyjny thriller z gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się m.in. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal oraz Eiza González. Nowy zwiastun jest jednocześnie pierwszą większą zapowiedzią filmu, o którym przez długi czas było bardzo cicho. In the Grey – zwiastun filmu. W rolach głównych Henry Cavill, Jake Gyllenhaal oraz Eiza González Produkcja ma opowiadać historię dwóch specjalistów od operacji ewakuacyjnych, którzy otrzymują zadanie opracowania planu ucieczki dla wysoko postawionej negocjatorki. Bohaterowie działają na granicy świata przestępczego i prawa, co – zgodnie z opisem fabuły – doprowadzi do serii niebezpiecznych wydarzeń.

Przy okazji premiery zwiastuna ogłoszono również nową datę debiutu filmu. In the Grey trafi do kin 15 maja, choć pierwotnie planowano premierę na 10 kwietnia. To kolejna zmiana w harmonogramie produkcji, która od dłuższego czasu zmaga się z różnymi problemami.

Film kręcono latem 2023 roku podczas dwumiesięcznego planu zdjęciowego realizowanego w ramach tymczasowej umowy SAG-AFTRA. Początkowo dystrybucją zajmować się miało Lionsgate, które wyznaczyło nawet kinową premierę na styczeń 2025 roku. W listopadzie 2024 studio niespodziewanie usunęło jednak tytuł ze swojego kalendarza. Oficjalnie tłumaczono to faktem, że film nie był ukończony, a planowane dokrętki opóźniały się z powodu problemów z dopasowaniem terminów aktorów. Ostatecznie projekt przejęło studio Black Bear, które zdecydowało się samodzielnie zająć dystrybucją. Nieoficjalnie mówi się, że część zaplanowanych dokrętek mogła w ogóle się nie odbyć, a twórcy zdecydowali się wypuścić film w formie, którą udało się ukończyć. Niezależnie od kulis produkcji In the Grey w końcu zmierza do premiery i ma być kolejnym elementem niezwykle intensywnego okresu w karierze Ritchiego, który w ostatnich trzech latach zrealizował kilka filmów i seriali.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










