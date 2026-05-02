Robert Lewandowski i... Naruto? Nietypowa współpraca w eFootball

Pomimo wielkich starań następca legendarnego Pro Evolution Soccer, eFootball, nie podkopał pozycji EA Sports FC. Ale nadal próbuje.

Kolejnym objawem tego typu starań jest najnowsza współpraca. Mocno zaskakująca współpraca. Lewandowski w materiałach promujących eFootball x Naruto Najnowszy crossover łączy bowiem siły eFootball ze słynną mangą, Naruto Shippuden. W ramach tej współpracy powstał nawet szalony zwiastun, w którym udział wzięły największe gwiazdy światowej piłki nożnej. Już na samym początku w materiale pojawia się Neymar, a potem nie jest wcale gorzej. Dochodzą do tego m.in. Martin Odegaard z Arsenalu, Luka Modrić z Milanu czy też dwaj byli gracze Realu Madryt – Marcelo oraz Gareth Bale. Ba, znalazło się nawet miejsce dla kapitana reprezentacji Polski i napastnika Barcelony, Roberta Lewandowskiego. 37-latek występuje tutaj z przepaską, którą zasłania wykorzystanie techniki Sharingan.

Co oznacza pojawienie się Naruto w eFootball? Na wideo możemy zaobserwować, że gracze będą mogli wykonywać specjalne ruchy, swoim stylem mocno kojarzące się z anime. Dodatkowo w cieszynkach pojawią się postacie znane z japońskiego uniwersum. Do tego dochodzi niestandardowy stadion, inspirowany oczywiście Naruto. Tym samym piłka nożna od Konami mocno odchodzi od rzeczywistości, skupiając się bardziej na widowiskowości. Trudno nie zakładać, że nie wszystkim ten kierunek przypadnie do gustu, bo przecież swego czasu eFootball aspirowało do tego, by być wierniejszym symulatorem piłki kopanej niż konkurencja od Electronic Arts.

Wydarzenie eFootball x Naruto potrwa przez najbliższe dwa tygodnie i zakończy się 14 maja. Przez ten czas członkowie społeczności będą mogli zdobyć aż 8 specjalnych kart piłkarz, a do tego i inne przedmioty, w tym gigantyczne rekwizyty. Na dodatek od 7 do 31 maja w eFootball Champion Squads dostępna będzie darmowa karta Naruto x Marcelo.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

