Remedy nie składa broni. FBC: Firebreak dostanie wielką aktualizację mimo fatalnych wyników

Remedy opublikowało obszerny komunikat, w którym nakreśla najbliższą przyszłość FBC: Firebreak. Jedną ze zmian jest między innymi wprowadzenie filmu wprowadzającego, który rozjaśni elementy narracyjne gry.

Od premiery otrzymaliśmy ogromną ilość informacji zwrotnych – od was, społeczności, z recenzji oraz z danych, które analizujemy. Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze plany rozwojowe i wszystkie opinie, jesteśmy podekscytowani tym, co przyniesie pierwsza duża aktualizacja zaplanowana na koniec września. Naszym celem jest, byście i wy byli równie podekscytowani.

Deweloperzy zamierzają również zmodyfikować system ekwipunku, dodając nowe rodzaje broni. Zmiany czekają także zadania w grze, które zostaną wzbogacone o dynamiczne i losowe elementy. Pojawi się też ręcznie zaprojektowany, nowy poziom, kolejne strefy, efekty statusu czy dwóch dodatkowych przeciwników.

Jak mamy nadzieję, zdążyło się już jasno wyklarować – w ramach naszej pierwszej dużej aktualizacji wprowadzamy do gry wiele usprawnień i zmian. Część z tych pomysłów to ulepszenia, których nie zdążyliśmy wdrożyć przed premierą, ale wszystkie zostały wybrane i opracowane na podstawie tego, co od was usłyszeliśmy (opinie graczy) i co zaobserwowaliśmy (dane z rozgrywki).

Jesteśmy ogromnie podekscytowani tymi zmianami – i tym, że dostarczymy więcej, niż pierwotnie planowaliśmy. Jednak zmiany w tej chwili oznaczają też zmiany w przyszłości. Musimy zobaczyć, co się sprawdza i znów usłyszeć wasz głos, zanim upewnimy się, że właściwie ustalamy priorytety.

Wciąż planujemy kolejną dużą aktualizację na zimę oraz następną po niej, ale ich konkretne założenia i funkcje są na razie bardziej płynne. Omawiamy i badamy różne tematy, ale na ten moment skupiamy się w pełni na pierwszej dużej aktualizacji.