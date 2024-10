FBC: Firebreak to spin-off Control. Kooperacyjna strzelanka od Remedy na oficjalnej zapowiedzi

Podczas wczorajszego pokazu Xboxa nie zabrakło ciekawych materiałów związanych z nadchodzącymi grami. Otrzymaliśmy między innymi nowy trailer polskiego Mouse: P.I. For Hire, a także dowiedzieliśmy się, że Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zadebiutuje wcześniej, niż planowano. W trakcie wydarzenia nie zabrakło Remedy, które dostarczyło oficjalną zapowiedź FBC: Firebreak – spin-offu Control.