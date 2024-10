Twórcy Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zaskakują na Xbox Partner Preview. Gra zadebiutuje wcześniej

Zmieniły się plany studia Ryu Ga Gotoku.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka materiałów z nadchodzącego Like a Dragon: Yakuza in Hawaii. Mogliśmy rzucić okiem między innymi na krajobrazowy gameplay czy 13-minutowy fragment z rozgrywki koncentrujący się na karaoke i wyścigach Dragon Kart. Podczas Xbox Partner Preview dowiedzieliśmy się natomiast, że zmieniły się plany Ryu Ga Gotoku co do daty premiery gry.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii z wcześniejszą datą premiery Na wczorajszym Xbox Partner Preview nie zabrakło Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Twórcy podzielili się materiałem przedstawiającym morskie bitwy, a także postaci, które spotkamy na swojej drodze. Ryu Ga Gotoku dodatkowo zaskoczyło widzów dobrą wiadomością. Produkcja zadebiutuje bowiem wcześniej, niż planowano. Pierwotnie gra miała ukazać się 28 lutego 2025 roku. Nowa data premiery Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii to natomiast 21 lutego 2025 roku. Goro Majima, były członek Yakuza owiany złą sławą, nagle budzi się jako rozbitek na bezludnej pacyficznej wyspie. Nie potrafiąc przypomnieć sobie własnego imienia, wyrusza na morze w poszukiwaniu wskazówek dotyczących swojej tożsamości w towarzystwie chłopca o imieniu Noah, który ocalił mu życie. Wkrótce zostają uwikłani w konflikt między bezwzględnymi przestępcami, współczesnymi piratami i innymi szumowinami, w którym stawką jest legendarny skarb. – głosi opis gry.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych opinią na temat ostatniej odsłony serii, Like a Dragon: Infinite Wealth, zachęcamy do lektury: Recenzja Like a Dragon: Infinite Wealth – walka o to, co w życiu najważniejsze. Poniżej znajduje się zwiastun zaprezentowany podczas Xbox Partner Preview.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.