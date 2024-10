Mouse: P.I. For Hire na Xbox Partner Preview. Zobaczcie wypełniony akcją zwiastun

W ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się między innymi, że polskie Mouse: P.I. For Hire ma zaoferować „dorosłe, głębokie i mroczne wątki fabularne”. Na gamescom 2024 dostaliśmy również nowe fragmenty z rozgrywki. Podczas wczorajszego Xbox Partner Preview zaprezentowano natomiast świeży zwiastun wypełniony akcją.

Mouse: P.I. For Hire na pełnym akcji zwiastunie – Xbox Partner Preview

Wczorajszy Xbox Partner Preview przyniósł między innymi dobre wieści dla oczekujących na Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Dowiedzieliśmy się bowiem, że gra zadebiutuje na rynku wcześniej, niż planowano. Podczas wydarzenia nie zabrakło również polskiej produkcji Mouse: P.I. For Hire.