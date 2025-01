FBC: Firebreak to okazja dla Remedy, by „odważyć się na coś nowego”. Studio bada terytorium gier wieloosobowych

Podczas październikowego Xbox Partner Preview otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź FBC: Firebreak – spin-offu Control. Do tej pory dowiedzieliśmy się między innymi, że FBC rozgrywa się lata po wydarzeniach ze wspomnianego Control, a lokacje dostosowano do „chaotycznej rozgrywki”. Nowa produkcja będzie dla studia okazją do stworzenia czegoś odmiennego od tytułów dla jednego gracza.