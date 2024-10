FBC: Firebreak rozgrywa się lata po wydarzeniach z Control. Lokacje dostosowano do „chaotycznej rozgrywki”

Kilka dni temu pojawiła się oficjalna zapowiedź FBC: Firebreak . Produkcja Remedy to kooperacyjna strzelanka osadzona w uniwersum gry Control. Ostatnio ukazał się natomiast nowy materiał, który przedstawia nieco więcej szczegółów związanych z tytułem.

FBC: Firebreak – nowy materiał przybliża szczegóły związane z kooperacyjną strzelanką

Na platformie YouTube ukazał się nowy materiał od twórców FBC: Firebreak. Jak potwierdził reżyser gry, Mike Kayatta, akcja kooperacyjnej strzelanki, która ukaże się w 2025 roku, rozgrywać będzie się dokładnie w tym samym miejscu, co Control – The Oldest House. Deweloperzy zapewniają, że „każda lokalizacja została całkowicie przemyślana od podstaw i przekształcona w coś, co dobrze sprawdza się w chaotycznej rozgrywce dla trzech graczy”.

Dodatkowo przekazano, że akcja FBC: Firebreak rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z Control. Produkcja została jednak zaprojektowana jako „całkowicie samodzielne doświadczenie”, co według twórców oznacza, że nawet gracze niezaznajomieni z tytułem Remedy z 2019 roku, powinni dobrze bawić się przy kooperacyjnej strzelance. Reżyser potwierdza również, że wcielimy się w członka jednostki Firebreak.