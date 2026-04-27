Nowy event w Pokemon Pokopia. Bulbasaur’s Jump Rope Contest już trwa

Mini-gra i unikalne nagrody to kolejna atrakcja po świetnym starcie gry.

Główną atrakcją wydarzenia w Pokemon Pokopia jest mini-gra w skakanie na skakance, w której towarzyszy nam Bulbasaur – znajdziemy go przed Centrum Pokemon. Całość odbędzie się w dniach 19-26 kwietnia. Aby odblokować event, należy wcześniej ukończyć zadanie Yawn Up a Storm dla Slowpoke'a w lokacji Withered Wasteland.

Pokemon Pokopia, pierwszy w historii serii symulator życia, odniosł gigantyczny sukces, sprzedając ponad 2 miliony egzemplarzy w zaledwie cztery dni. Studio Game Freak oraz Omega Force nie zwalniają tempa, ogłaszając trzecie specjalne wydarzenie: Bulbasaur's Jump Rope Contest.

W ramach eventu będzie można skakać samemu lub ze znajomymi. Na głównej wyspie gracza przedmioty otrzymuje tylko host. Na tzw. Cloud Islands nagrody wędrują do zwycięzcy danego konkursu. Osoba z największą liczbą skoków otrzymuje prawo do chwalenia się najwyższym wynikiem na danej wyspie. Wiemy, że nagrody przyznawane są za pierwszy udany skok, a następnie za każde kolejne 10 udanych przeskoków z rzędu. Wśród nich znajdują się:

Dla osób, które przegapiły termin zapisania się na wydarzenie istnieje jeszcze jedna metoda. Możemy skorzystać ze zmiany czasu na konsoli Switch 2:

Wyjdź do menu głównego konsoli.

Wejdź w System Settings -> System -> Date and Time.

Wyłącz opcję "Synchronize Clock Using the Internet".

Ustaw datę ręcznie na dowolny dzień między 19 a 25 kwietnia 2026 r.

Uruchom grę ponownie, aby cieszyć się eventem.

Kwiecień w Pokemon Pokopia kończy się kolejną dużą aktywnością. W dniach 29 kwietnia – 13 maja odbędzie się wydarzenie z Sableye. Gracze będą mogli zbierać wyjątkowe przedmioty pozwalające na zbudowanie specjalnego habitatu dla tego Pokemona.