Nowy event w Pokemon Pokopia. Bulbasaur’s Jump Rope Contest już trwa

Mikołaj Berlik
2026/04/27 14:00
Mini-gra i unikalne nagrody to kolejna atrakcja po świetnym starcie gry.

Pokemon Pokopia, pierwszy w historii serii symulator życia, odniosł gigantyczny sukces, sprzedając ponad 2 miliony egzemplarzy w zaledwie cztery dni. Studio Game Freak oraz Omega Force nie zwalniają tempa, ogłaszając trzecie specjalne wydarzenie: Bulbasaur's Jump Rope Contest.

Pokemon Pokopia
Pokemon Pokopia

Pokemon Pokopia – Bulbasaur's Jump Rope Contest

Główną atrakcją wydarzenia w Pokemon Pokopia jest mini-gra w skakanie na skakance, w której towarzyszy nam Bulbasaur – znajdziemy go przed Centrum Pokemon. Całość odbędzie się w dniach 19-26 kwietnia. Aby odblokować event, należy wcześniej ukończyć zadanie Yawn Up a Storm dla Slowpoke'a w lokacji Withered Wasteland.

W ramach eventu będzie można skakać samemu lub ze znajomymi. Na głównej wyspie gracza przedmioty otrzymuje tylko host. Na tzw. Cloud Islands nagrody wędrują do zwycięzcy danego konkursu. Osoba z największą liczbą skoków otrzymuje prawo do chwalenia się najwyższym wynikiem na danej wyspie. Wiemy, że nagrody przyznawane są za pierwszy udany skok, a następnie za każde kolejne 10 udanych przeskoków z rzędu. Wśród nich znajdują się:

  • Jagody Leppa, Miód, Star Pieces.
  • Large Lost Relics.
  • Tęczowe i Srebrne Pióra.
  • Pokemetal oraz Rare Pokemetal.
  • Nagroda specjalna – za wykonanie 51 skoków z rzędu gracze otrzymują unikalne trofeum skakanki.

Dla osób, które przegapiły termin zapisania się na wydarzenie istnieje jeszcze jedna metoda. Możemy skorzystać ze zmiany czasu na konsoli Switch 2:

  • Wyjdź do menu głównego konsoli.
  • Wejdź w System Settings -> System -> Date and Time.
  • Wyłącz opcję "Synchronize Clock Using the Internet".
  • Ustaw datę ręcznie na dowolny dzień między 19 a 25 kwietnia 2026 r.
  • Uruchom grę ponownie, aby cieszyć się eventem.

Kwiecień w Pokemon Pokopia kończy się kolejną dużą aktywnością. W dniach 29 kwietnia – 13 maja odbędzie się wydarzenie z Sableye. Gracze będą mogli zbierać wyjątkowe przedmioty pozwalające na zbudowanie specjalnego habitatu dla tego Pokemona.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-pokopia-events-april-2026-jump-rope/

Mikołaj Berlik
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112