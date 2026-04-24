Niantic pokazuje plany na lato w Pokemon GO. Gracze mogą szykować się na eventy

Nowy harmonogram obejmuje Community Days, Raid Days i kolejne aktywności.
Niantic oficjalnie ujawniło kalendarz najważniejszych wydarzeń w Pokemon GO na nadchodzący sezon letni (czerwiec – sierpień). Choć obecny sezon Memories in Motion zakończy się 2 czerwca, deweloperzy już teraz pozwalają graczom zaplanować czas na najpopularniejsze eventy w grze.
Pokemon GO – harmonogram Community Days
W nadchodzącym sezonie czekają nas trzy główne Dni Społeczności. Warto zauważyć, że tym razem w grafiku zabrakło wydarzeń z serii „Classic”.
20 czerwca (sobota)
4 lipca (sobota)
15 sierpnia (sobota)
Choć bohaterowie tych dni nie zostali jeszcze ogłoszeni, fani spekulują, że jednym z nich może być Sobble – jedyny starter, który nie doczekał się jeszcze własnego wydarzenia tego typu.
GramTV przedstawia:
Oprócz Dni Społeczności, Niantic potwierdziło daty innych aktywności:
27 czerwca - Raid Day
18 lipca – tajemnicze wydarzenie, którego szczegóły nie zostały ujawnione.
8 sierpnia – Hatch Day
22 sierpnia - Raid Day
Zanim rozpocznie się nowy sezon, gracze mają jeszcze sporo do zrobienia w maju:
28 kwietnia – 4 maja – debiut Orthworma w 3-gwiazdkowych rajdach (wraz z wersją shiny) podczas eventu Steeled Resolve.
12 maja – 18 maja – Spring Marathon – debiut Pokemonów Flittle i Espathra oraz nowy kostium dla Pikachu.
Majowy Community Day. Bohaterem wydarzenia będzie Lechonk.
Największym wydarzeniem nadchodzącego sezonu będzie oczywiście Pokemon GO Fest 2026, o którym więcej informacji mamy poznać w ciągu najbliższych tygodni.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!