Zaloguj się lub Zarejestruj

Niantic pokazuje plany na lato w Pokemon GO. Gracze mogą szykować się na eventy

Mikołaj Berlik
2026/04/24 16:30
0
0

Nowy harmonogram obejmuje Community Days, Raid Days i kolejne aktywności.

Niantic oficjalnie ujawniło kalendarz najważniejszych wydarzeń w Pokemon GO na nadchodzący sezon letni (czerwiec – sierpień). Choć obecny sezon Memories in Motion zakończy się 2 czerwca, deweloperzy już teraz pozwalają graczom zaplanować czas na najpopularniejsze eventy w grze.

GameRant

Pokemon GO – harmonogram Community Days

W nadchodzącym sezonie czekają nas trzy główne Dni Społeczności. Warto zauważyć, że tym razem w grafiku zabrakło wydarzeń z serii „Classic”.

  • 20 czerwca (sobota)
  • 4 lipca (sobota)
  • 15 sierpnia (sobota)

Choć bohaterowie tych dni nie zostali jeszcze ogłoszeni, fani spekulują, że jednym z nich może być Sobble – jedyny starter, który nie doczekał się jeszcze własnego wydarzenia tego typu.

GramTV przedstawia:

Oprócz Dni Społeczności, Niantic potwierdziło daty innych aktywności:

  • 27 czerwca - Raid Day
  • 18 lipca – tajemnicze wydarzenie, którego szczegóły nie zostały ujawnione.
  • 8 sierpnia – Hatch Day
  • 22 sierpnia - Raid Day

Zanim rozpocznie się nowy sezon, gracze mają jeszcze sporo do zrobienia w maju:

  • 28 kwietnia – 4 maja – debiut Orthworma w 3-gwiazdkowych rajdach (wraz z wersją shiny) podczas eventu Steeled Resolve.
  • 12 maja – 18 maja – Spring Marathon – debiut Pokemonów Flittle i Espathra oraz nowy kostium dla Pikachu.
  • Majowy Community Day. Bohaterem wydarzenia będzie Lechonk.

Największym wydarzeniem nadchodzącego sezonu będzie oczywiście Pokemon GO Fest 2026, o którym więcej informacji mamy poznać w ciągu najbliższych tygodni.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-go-community-day-june-july-august-2026/

Tagi:

News
Pokemon GO
Pokemon
Niantic
pokemony
mobile
wydarzenie
event
mobilne
mobilka
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112