Ta zmiana bardzo pomoże fanom Farming Simulator. Twórcy ze świetnym ogłoszeniem

Gracze po raz pierwszy mogą pobierać tysiące modów bezpośrednio na konsoli Nintendo.

GIANTS Software oficjalnie potwierdziło dodanie ModHub do Farming Simulator 25 na Nintendo Switch 2. To pierwsza sytuacja w historii serii, gdy użytkownicy konsoli Nintendo otrzymują pełne wsparcie dla oficjalnych modyfikacji dostępnych bezpośrednio w grze.

Farming Simulator 25 – tysiące modów na Switch 2

Dzięki aktualizacji gracze mogą pobierać już teraz ponad 4000 darmowych modów. Wśród dostępnej zawartości znajdują się nowe maszyny rolnicze, pojazdy, mapy, dodatkowe uprawy czy elementy dekoracyjne pozwalające rozbudować własne gospodarstwo. GIANTS Software potwierdziło również powrót części popularnych map z wcześniejszych odsłon Farming Simulatora. Wszystkie dodatki można instalować bezpośrednio z poziomu gry poprzez ModHub.