The Legend of Zelda na PC. Fani dopięli projekt po 6 latach pracy

The Legend of Zelda to jedna z tych marek, które Nintendo strzeże jak oka w głowie. Nigdy np. żadna odsłona tej serii nie ukazała się na PC.

To znaczy, nie ukazała się oficjalnie. A nie oficjalnie? To już zupełnie inna bajka…

The Legends of Zelda w wersji PC

Pod koniec 2006 roku Nintendo wydało na konsole Wii oraz GameCube grę The Legend of Zelda: Twilight Princess. Produkcja ta okazała się na tyle dużym sukcesem, iż do momentu ukazania się ponad dekadę później Breath of the Wild była najlepiej sprzedającą się odsłoną cyklu o Linku i Księżniczce Zeldzie. Później produkcja ta wydana została też na Nintendo Wii U oraz, co ciekawe, Nvidia Shield TV. Ale nigdy na PC, chociaż… Chciałoby się rzec, że aż do teraz. Bo to właśnie teraz fanom udało się przeportować Twilight Princess, które stało się w pełni grywalne również na komputerach osobistych.