The Legend of Zelda na PC. Fani dopięli projekt po 6 latach pracy

The Legend of Zelda to jedna z tych marek, które Nintendo strzeże jak oka w głowie. Nigdy np. żadna odsłona tej serii nie ukazała się na PC.
To znaczy, nie ukazała się oficjalnie. A nie oficjalnie? To już zupełnie inna bajka…
The Legends of Zelda w wersji PC
Pod koniec 2006 roku Nintendo wydało na konsole Wii oraz GameCube grę The Legend of Zelda: Twilight Princess. Produkcja ta okazała się na tyle dużym sukcesem, iż do momentu ukazania się ponad dekadę później Breath of the Wild była najlepiej sprzedającą się odsłoną cyklu o Linku i Księżniczce Zeldzie. Później produkcja ta wydana została też na Nintendo Wii U oraz, co ciekawe, Nvidia Shield TV. Ale nigdy na PC, chociaż… Chciałoby się rzec, że aż do teraz. Bo to właśnie teraz fanom udało się przeportować Twilight Princess, które stało się w pełni grywalne również na komputerach osobistych.
Prace nad dekompilacją wersji na GameCube’a rozpoczęły się już 6 lat temu, ale dopiero pół roku temu zakończyły się sukcesem. Od tego momentu wszystko poszło z góry, a grupa zajmująca się portem wypuściła projekt o nazwie Dusk. W praktyce jest to The Legend of Zelda: Twilight Princess wzbogacone o wyższe rozdzielczości i uwolniony klatkaż, a także możliwość żyroskopowego celowania, lepsze cienie, swobodną kamerę czy też modyfikatory poziomu trudności. Warto w tym miejscu nadmienić, że aby w ogóle odpalić Dusk, konieczne jest posiadanie oryginalnej kopii Twilight Princess na GameCube’a.
Jestem bardzo podekscytowana, mogąc podzielić się tym ze światem. To nie byłoby możliwe, gdyby tak wielu ludzi ze społeczności zeldaret / GC decomp i spoza niej nie zjednoczyło się, by poświęcić swój talent temu celowi. Największe podziękowania należą się im wszystkim.
Kiedy zaczynaliśmy projekt dekompilacji w sierpniu 2020 roku, trudno było sobie wyobrazić, że kiedykolwiek go skończymy, a tym bardziej, że zostanie wykorzystany w takim projekcie. Wielu współpracowników z całego świata włożyło w dekompilację niezliczone godziny pracy – stwierdziła na portalu X moderka Taka Rikka.
Zgodnie z zapowiedziami Dusk/The Legend of Zelda: Twilight Princess PC ma być w przyszłości aktualizowane. Dodatkowo twórcy wspominają o tym, iż produkcja wspierać będzie mody, co otwiera ogromne pole możliwości dla tych, dla których sama możliwość zagrania w gamecube’owego klasyka na PC to za mało.
