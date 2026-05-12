Indiana Jones i Wielki Krąg na Nintendo Switch 2 to kolejny przedstawiciel solidnych portów na tej konsoli

Zagrałem w najnowsze przygody Indiany Jonesa na konsoli Nintendo i muszę przyznać, że Bethesda opanowała temat prawie idealnie.

W Indianę Jones i Wielki Krąg grałem swego czasu na PC, a recenzję gry napisał nasz redaktor naczelny Myszasty, więc w przypadku wersji na Nintendo Switch 2 skupię się jedynie na wydajności oraz jakości portu. Sprawdziliśmy grę Indiana Jones i Wielki Krąg na konsoli Nintendo Switch 2 Nintendo Switch 2 powoli burzy narrację, jakoby gry third-party wyglądały znacznie gorzej niż u innych producentów przenośnych konsol. Oczywiście wiele sprowadza się do klasycznego “chcieć to móc” dlatego, że nie każde studio jest w stanie wykorzystać właściwie możliwości japońskiego sprzętu. Tak o to Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake lub Assassin’s Creed Shadows na drugim Switchu wyglądają i radzą sobie naprawdę bardzo dobrze, ale już ostatnio ogrywany przeze mnie port MotoGP 26, czyli gry znacznie mniej wymagającej graficznie, już na pstryczku sobie tak dobrze nie radził.

Indiana Jones i Wielki Krąg na szczęście należy do tego pierwszego grona. Zacznijmy jednak od kilku suchych i istotnych faktów. W przygody kultowego archeologa zagramy na Switchu 2 wyłącznie w 30 klatkach na sekundę. Bethesda nie zdecydowała się na stworzenie różnych trybów graficznych, więc produkcja stara się celować w stabilne 30 fps w każdej sytuacji. W trybie przenośnym gra wyświetlana jest w rozdzielczości 720p, natomiast w trybie zadokowanym w 1080p i muszę przyznać, że o ile w samym gameplayu różnice w jakości nie są aż nadto wyraźne, tak w przerywnikach filmowych, w wersji stacjonarnej Indiana wygląda bardziej szczegółowo i atrakcyjniej. Mobilna wersja korzysta z bardzo intensywnej głębi ostrości, która tak naprawdę uwypukla głównie bohaterów pierwszego planu, bardzo mocno rozmazując tło, oczywiście mocniej niż w wersji zadokowanej. Naturalnie całość wspiera DLSS i podejrzewam, że jest to kluczowe dla zachowania tak dobrej jakości obrazu, bez rezygnacji z ciekawych efektów i wyraźnych spadków płynności. Oczywiście te się czasami zdarzają, ale w bardzo określonych momentach takich jak autozapis lub wiele odbić na raz (świetnym przykładem jest marmurowa kaplica na początku gry). Mimo wszystko przez większość czasu gra faktycznie trzyma stabilnie 30 klatek na sekundę, więc te bardzo okazjonalne spowolnienia w ogóle nie bolą. W sytuacjach ekstremalnych, na przykład podczas walk lub intensywnej ucieczki, nie spotkałem się z takimi problemami. Gra działała stabilnie. Niestety problem pojawia się w kwestii ciepła wytwarzanego przez konsolę. W trybie przenośnym, konsola nagrzewa się dość standardowo jak w większości gier, natomiast w trybie zadokowanym, zaczyna robić się piekło. Wentylatory śmigają na maksymalnych obrotach, a konsola po wyciągnięciu niemal parzy. Nie, nie trzymam dokowania upchniętego w jakiejś szafce, mam bardzo dobry dostęp do powietrza. Nie miałem czym profesjonalnie zmierzyć temperatury, ale po kilku godzinach grania w doku ciągiem, konsola nie spłonęła, więc chyba mimo wszystko całość mieści się w bezpiecznej granicy. Jak się ma bateria? Niestety Indiana Jones jest jedną z tych gier, które drenują ją nieco szybciej niż inne – coś za coś. Wcale mnie to nie dziwi, zwłaszcza przy zachowaniu tak wielu efektów i ogólnie dobrego wyglądu. Myślę jednak, że spokojnie pogracie na jednym ładowaniu dwie, trzy godzinki.

Wspomniałem o jakości, więc warto przyjrzeć się temu mocniej. Naturalnym jest, że wersja na Switcha nie będzie wyglądała tak jak pamiętałem ją z PC z Ray Tracingiem, ale mimo wszystko twórcom udało się zachować bardzo ładny wygląd z uwzględnieniem wielu wizualnych efektów. Przede wszystkim bardzo ładnie podkreślona jest praca oświetlenia. Mam tu na myśli światło słońca lub księżyca wpadające przez okna, pochodnie w ciemnych korytarzach czy też promienie przebijające się przez liczne liście w dżungli. To wszystko wygląda bardzo imponująco jak na Switcha 2 i potrafi cieszyć oko, ale to co najważniejsze – całość wygląda bardzo naturalnie. Świetnie ukazano także wszelkie odbicia promieni od wody, które rozlewają się na ścianach. Całkiem nieźle wyglądają także efekty cząsteczkowe w postaci kurzu, mgły lub dymu. Tutaj już widać pewne uproszczenia, ale nadal jest to wysoki poziom jak na możliwości konsoli Nintendo. Chyba najmniej atrakcyjnie wyglądają jakże zasobożerne cienie. Na małych przestrzeniach wyglądają poprawnie, ale w otwartych lokacjach zaczynają wariować i dziwnie „przeskakiwać” na budynkach lub dorysowywać się na bieżąco. Tak naprawdę chyba tylko to jest najbardziej widoczna niedoskonałość całej gry w kwestii wizualnej jakości portu. Poza tym Bethesda przygotowała naprawdę, pięknie i bardzo dobrze wyglądający tytuł. Jako, że Indiana posiada elementy platformowe oraz walkę, to pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na responsywność sterowania. Niezależnie czy mobilnie czy w doku, nie ważne czy na Joy-conach czy zewnętrznym “normalnym” padzie – sterowanie nie sprawiało ani trochę problemu. Reakcja na wszystko jest natychmiastowa, więc można płynnie grać. Wspominam o tym celowo, bowiem w przypadku Gear.Club Unlimited 3 w trybie 30 klatek sterowanie samochodami było bardzo kiepskie i czuć było wyraźne opóźnienia, a jak wiemy, coś takiego bardzo utrudnia rozgrywkę. Indiana Jones i Wielki Krąg jest dostępne na Nintendo Switch 2 w pełnej polskiej lokalizacji, co oznacza, że mamy napisy oraz dubbing. Tutaj ważne info gdy będziecie rozważali zakup: w przypadku wersji cyfrowej, język polski będzie dostępny od razu. W przypadku wersji pudełkowej polski język jest na kartridżu i odblokowuje go patch ważący 300mb. Indiana Jones i Wielki Krąg to naprawdę bardzo solidny port na Nintendo Switch 2. Wydajność stoi na wysokim poziomie, jakość grafiki również i na ten moment chyba nie ma lepszej gry przygodowej na tej konsoli. Podejrzewam z resztą, że długo nie będzie. Tak czy inaczej, nie ma co się obawiać o działanie gry, śmiało mogę polecić tę bardzo fajną przygodę, która nawet na takim sprzęcie ucieszy wasze oczy. Poza tym gra wciąga tak samo mocno jak na “dużych” maszynach.