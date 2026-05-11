Nie zginiesz, jeśli zapłacisz. Nowy mod do Cyberpunka 2077 dodaje pakiety Trauma Teamu

Świat Cyberpunka 2077 to świat brutalny, bezlitosny, niewybaczający. Jeden fałszywy ruch i cię nie ma.

Chyba że jesteś bogaty. Wtedy możesz wykupić sobie usługi Trauma Teamu, który w razie potrzeby przybędzie na miejsce w maksymalnie 3 minut i cię poskłada. Za wszelką cenę. Trauma Team, czyli bogaci mają szansę przeżyć w Night City W grze Cyberpunk 2077 Trauma Team pojawia się jedynie epizodycznie. Pracowników medycznej korporacji spotykamy w misji na samym początku gry, gdy przekazujemy im jedną z postaci, które uprzednio mieliśmy uratować. Potem podczas podróżowania po otwartym świecie możemy natrafić na oddział akurat udzielający pomocy i możemy nawet wdać się z nim w walkę, ale poza tym Trauma Team nie odgrywa większej roli. Już kilka lat temu postanowił to zmienić jeden z moderów, który rozpoczął prace nad stosowną modyfikacją. Modyfikacją, która właśnie została ukończona.

Modyfikacja Trauma Team International - Premium Coverage sprawia, iż nasz V może być od teraz ubezpieczony w ramach Trauma Teamu i posiadać jeden z pakietów – srebrny, złoty lub platynowy. Posiadanie opłaconego ubezpieczenia sprawia, że w razie porażki nie musimy wczytywać save’a. Zamiast tego nasza postać budzi się niczym w GTA – przy czym u Rockstara pojawialiśmy się w szpitalu, a tutaj w pokoju hotelowym. Od rodzaju naszego pakietu zależeć będzie zarówno to, jak szybko Trauma Team zareaguje, jak długo będziemy dochodzić do siebie czy też jaki konkretnie obszar będzie objęty usługą.

Oczywiście za ubezpieczenie musimy płacić, bo w końcu korporacja nie będzie pracować za darmo. Warto wspomnieć, że w przypadku braku jakiegokolwiek pakietu nasz V też nie ginie permanentnie. Niemniej “śmierć” wiąże się z pewną karą. Otóż budzimy się w losowym miejscu Night City, pozbawieni ciuchów, przedmiotów i pieniędzy, które zostały nam skradzione. Dodatkowo istnieje też niewielka szansa, że nawet w przypadku wykupionych usług Trauma Team nie zdąży dotrzeć z pomocą na czas. Wtedy dzieje się dokładnie to samo – jesteśmy okradzeni i upokorzeni dochodzimy do siebie w losowym miejscu miasta. Jeżeli chcecie zwiększyć udział Trauma Teamu w swoim Cyberpunku 2077, to moda znajdziecie pod tym adresem. Co istotne, Trauma Team International - Premium Coverage posiada również polską wersję językową.

