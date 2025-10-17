Farming Simulator 25 z nową atrakcją. Hodowla ryb stanie się sposobem na relaks i zarobek

Twórcy ujawnili, jak działa nowa mechanika akwakultury w dodatku Highlands Fishing.
Giants Software opublikowało nowy wpis na oficjalnej stronie Farming Simulatora 25, w którym szczegółowo omówiono system akwakultury. Mechanika ta pojawi się w nadchodzącym dodatku Highlands Fishing i pozwoli graczom na prowadzenie hodowli ryb, produkcję paszy oraz wyprawy na otwarte morze.
Farming Simulator 25 – jak działa hodowla ryb
Nowy dodatek umożliwi rozpoczęcie zupełnie innej działalności gospodarczej. Gracze będą mogli rozwijać swoje gospodarstwa o akwakulturę – gałąź obejmującą hodowlę pstrągów i łososi. Aby rozpocząć rybny biznes, trzeba będzie zadbać o paszę, którą można kupić w magazynie lub wytworzyć samodzielnie w specjalnej fabryce.
W menu budowy pojawi się nowa kategoria – Akwakultura. Dzięki niej gracze postawią budynki hodowlane, a po dostarczeniu paszy rozpoczną cykl produkcji ryb. Gotowe skrzynki z rybami będzie można sprzedać na rynku lub wykorzystać w dalszej działalności. Ambitniejsi farmerzy wypłyną też na otwarte morze – tam ryby będą dojrzewać w morskich farmach, aż osiągną dorosłość i trafią do sprzedaży.
Twórcy przygotowali również coś dla tych, którzy wolą spokojniejsze tempo gry. Highlands Fishing wprowadzi możliwość wykopania własnego stawu, gdzie gracze będą mogli prowadzić małą hodowlę i samodzielnie łowić ryby.
Dodatek Highlands Fishing do Farming Simulator 25 zadebiutuje 4 listopada 2025 roku. Gra dostępna jest na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
