Farming Simulator 25 z nową atrakcją. Hodowla ryb stanie się sposobem na relaks i zarobek

Giants Software opublikowało nowy wpis na oficjalnej stronie Farming Simulatora 25, w którym szczegółowo omówiono system akwakultury. Mechanika ta pojawi się w nadchodzącym dodatku Highlands Fishing i pozwoli graczom na prowadzenie hodowli ryb, produkcję paszy oraz wyprawy na otwarte morze.

Farming Simulator 25 – jak działa hodowla ryb

Nowy dodatek umożliwi rozpoczęcie zupełnie innej działalności gospodarczej. Gracze będą mogli rozwijać swoje gospodarstwa o akwakulturę – gałąź obejmującą hodowlę pstrągów i łososi. Aby rozpocząć rybny biznes, trzeba będzie zadbać o paszę, którą można kupić w magazynie lub wytworzyć samodzielnie w specjalnej fabryce.