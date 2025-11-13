Zaloguj się lub Zarejestruj

Far Cry 7 wycieka. Poznaliśmy możliwą scenerię gry

Patrycja Pietrowska
2025/11/13 14:00
Ubisoft ma w rzeczywistości szykować dwie gry.

W pierwszej połowie września pojawiły się informacje sugerujące, że Far Cry 7 będzie charakteryzować się większym naciskiem na tryb wieloosobowy. Teraz doszło natomiast do wycieku danych, który ujawniać ma szczegóły dotyczące kolejnej odsłony serii.

Far Cry 5
Far Cry 5

Wyciek Far Cry 7 ujawnia Alaskę i multiplayerowy spin-off

Najnowsze dane wydobyte z plików gry XDefiant sugerują, że akcja Far Cry 7 zostanie osadzona na Alasce. Według źródła te informacje pokrywałyby się z wcześniejszymi plotkami na temat scenerii gry. To jednak nie wszystko, co udało się ustalić.

Jak donosi leaker, Ubisoft ma szykować dwie gry w uniwersum. Jedną z nich będzie główna odsłona serii, czyli Far Cry 7. Drugą ma być natomiast wieloosobowy spin-off, opisywano jako extraction shooter. Dane wyciągnięte z plików XDefiant przedstawiają najprawdopodobniej ten drugi projekt, który ma być ściśle powiązany z główną produkcją.

Dodatkowo ustalono rzekomo, że Far Cry 7 powstaje na silniku Snowdrop. Premiera gry ma nastąpić w przeciągu najbliższych dwóch lat. Warto pamiętać, że są to informacje nieoficjalne, które należy traktować z przymrużeniem oka.

Źródło:https://en.gamegpu.com/game/utechka-setting-far-cry-7-alyaska-i-multipleernyj-spin-off-slili-cherez-fajly-xdefiant

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

