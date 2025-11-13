Far Cry 7 wycieka. Poznaliśmy możliwą scenerię gry

Wyciek Far Cry 7 ujawnia Alaskę i multiplayerowy spin-off
Najnowsze dane wydobyte z plików gry XDefiant sugerują, że akcja Far Cry 7 zostanie osadzona na Alasce. Według źródła te informacje pokrywałyby się z wcześniejszymi plotkami na temat scenerii gry. To jednak nie wszystko, co udało się ustalić.
Jak donosi leaker, Ubisoft ma szykować dwie gry w uniwersum. Jedną z nich będzie główna odsłona serii, czyli Far Cry 7. Drugą ma być natomiast wieloosobowy spin-off, opisywano jako extraction shooter. Dane wyciągnięte z plików XDefiant przedstawiają najprawdopodobniej ten drugi projekt, który ma być ściśle powiązany z główną produkcją.
Dodatkowo ustalono rzekomo, że Far Cry 7 powstaje na silniku Snowdrop. Premiera gry ma nastąpić w przeciągu najbliższych dwóch lat. Warto pamiętać, że są to informacje nieoficjalne, które należy traktować z przymrużeniem oka.
