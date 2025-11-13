Far Cry 7 wycieka. Poznaliśmy możliwą scenerię gry

W pierwszej połowie września pojawiły się informacje sugerujące, że Far Cry 7 będzie charakteryzować się większym naciskiem na tryb wieloosobowy. Teraz doszło natomiast do wycieku danych, który ujawniać ma szczegóły dotyczące kolejnej odsłony serii.

Wyciek Far Cry 7 ujawnia Alaskę i multiplayerowy spin-off

Najnowsze dane wydobyte z plików gry XDefiant sugerują, że akcja Far Cry 7 zostanie osadzona na Alasce. Według źródła te informacje pokrywałyby się z wcześniejszymi plotkami na temat scenerii gry. To jednak nie wszystko, co udało się ustalić.